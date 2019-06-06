В Дагестане задержали Свидетелей Иеговы из 15 общин

В Дагестане сотрудники ФСБ задержали членов 15 общин религиозной организации "Свидетели Иеговы". Их подозревают в организации деятельности экстремистской организации.

По данным спецслужбы, задержанные в течение нескольких лет изучали экстремистскую литературы и координировали действия по распространению идеологии организации.

На днях суд в Махачкале арестовал четырёх верующих. В их домах прошли обыски.

В 2017 году Верховный суд России признал организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской. По данным правозащитного центра "Мемориал", в решении суда не приведено ни одного факта угроз безопасности России со стороны верующих. Со времени запрета в России более 80 человек подверглись уголовному преследованию.

В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание Свидетелей Иеговы экстремистами "чушью".