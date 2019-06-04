В Махачкале суд арестовал четырех Свидетелей Иеговы на два месяца

Суд в Махачкале 3 июня арестовал на два месяца четырёх Свидетелей Иеговы. Арсен Абдуллаев, Мария Карпова, Антон Дергалев и Марат Абдулгалимов помещены в СИЗО. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на неофицальный канал организации в телеграме.

В домах арестованных прошли обыски. Заведено дело по статье об организации деятельности экстремистской организации. Супруге Абдуллаева вменяют участие в деятельности экстремистской организации. Однако после обыска и допросов её отпустили.

В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию Свидетели Иеговы экстремистской. При этом, как отмечал правозащитный центр "Мемориал", в решении суда "не приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".

Со времени запрета в России более 80 Свидетелей Иеговы подверглисьуголовному преследованию. Российские власти провели в квартирах и домах, где проживают верующие, более 300 обысков.