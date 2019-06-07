550 пилотов гражданской авиации отстранены от работы за два года по итогам проверок после катастрофы пассажирского Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье в феврале 2018 года. Росавиация аннулировала 160 лётных свидетельств (аналог водительского удостоверения для лётчиков) и закрыла два учебных центра. Об этом на правительственном часе в Госдуме заявил генпрокурор России Юрий Чайка, его слова приводит газета "Коммерсантъ".
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился сразу после вылета из аэропорта Домодедово. Погибли все 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Причиной крушения следствие назвало ошибочные действия пилотов. У одного из них было обнаружено образование в сфере гражданской авиации, полученное в вузе, не сертифицированном Росавиацией.
После этого Росавиация начала аннулирование дипломов выпускников таких образовательных учреждений. 64 аннулированных лётных свидетельства (одно из них принадлежало уже умершему человеку) пришлись на выпускников Южно-Уральского государственного университета в Челябинске. Лётчики пытались обжаловать это решение.
Среди пилотов, лишившихся права на управления самолётом, есть сотрудники "Победы", S7, "России", "Якутии" и "Руслайна", писал ранее "Коммерсантъ".
- По прогнозу Boeing, России и странам СНГ в ближайшие 20 лет потребуются 27 тысяч пилотов. В России для обучения на пилота требуется иметь специальное образование в сфере гражданской авиации, именно его выдавал университет в Челябинске. В США и Европе пилотов в основном учат в частных школах, для пилотов гражданской авиации не требуется среднее специальное или высшее образование.
- В апреле этого года ситуацией с челябинскими пилотами озаботилась вице-премьер Татьяна Голикова, предложившая Минтрансу и Росавиации принять меры к их трудоустройству. В министерстве "Коммерсанту" заявили, что российские законы этого не позволяют.
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