550 пилотов гражданской авиации отстранены от работы за два года по итогам проверок после катастрофы пассажирского Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье в феврале 2018 года. Росавиация аннулировала 160 лётных свидетельств (аналог водительского удостоверения для лётчиков) и закрыла два учебных центра. Об этом на правительственном часе в Госдуме заявил генпрокурор России Юрий Чайка, его слова приводит газета "Коммерсантъ".

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился сразу после вылета из аэропорта Домодедово. Погибли все 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Причиной крушения следствие назвало ошибочные действия пилотов. У одного из них было обнаружено образование в сфере гражданской авиации, полученное в вузе, не сертифицированном Росавиацией.

После этого Росавиация начала аннулирование дипломов выпускников таких образовательных учреждений. 64 аннулированных лётных свидетельства (одно из них принадлежало уже умершему человеку) пришлись на выпускников Южно-Уральского государственного университета в Челябинске. Лётчики пытались обжаловать это решение.

Среди пилотов, лишившихся права на управления самолётом, есть сотрудники "Победы", S7, "России", "Якутии" и "Руслайна", писал ранее "Коммерсантъ".