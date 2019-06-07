Расследуешь коррупцию - подбросят наркотики?

В четверг днем в центре Москвы был задержан один из лучших российских расследователей-журналистов, корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов, автор многочисленных ярких материалов о коррупции и преступном бизнесе. В поле его зрения попадали московские чиновники, бизнес ритуальных услуг и черные риэлторы - и это лишь малая часть списка.

Полицейские обвинили Голунова в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист утверждает, что найденные у него при обыске пакеты с порошком были подброшены. В его невиновности уверены многочисленные коллеги и друзья, в поддержку Ивана Голунова выступили не только журналисты независимых изданий, но и, например, Тина Канделаки и Ксения Собчак. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов направил запрос генпрокурору Чайке с требованием провести проверку.

Значение истории Ивана Голунова для российской журналистики и всего общества обсудят журналисты Александр Соколов, Илья Рождественский и Александр Уржанов, главный редактор издания “Медуза” Иван Колпаков и адвокат Андрей Гривцов. Ведет программу Сергей Добрынин.

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