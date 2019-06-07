В Москве на пикетах в поддержку Голунова задержаны журналисты

В Москве у главного управления Министерства внутренних дел проходят пикеты в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного накануне по подозрению в торговле наркотиками.

В акции участвуют коллеги Голунова из разных изданий, общественные деятели и гражданские активисты. С плакатами к зданию МВД уже вышли писатель Виктор Шендерович и журналисты "Новой газеты" Павел Каныгин, Илья Азар и Алиса Кустикова, главный редактор "Батенька, да вы трансформер" Григорий Туманов.

Корреспондент Радио Свобода сообщает, что задержаны писатель Виктор Шендерович, литературный критик Анна Наринская, журналисты Илья Азар, Павел Каныгин, Андрей Борзенко, Виктория Ивлева, Александр Поливанов, Игорь Садреев, Александр Уржанов, Григорий Туманов, Александр Горбачёв, Виктория Микиша, Александр Рыклин, .

​Пикеты в поддержку Голунова также проводятся в Перми и Ярославле.