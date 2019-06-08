Саакашвили заявил о самостоятельном участии его партии в выборах в Раду

Партия Михаила Саакашвили "Движение новых сил" примет участие в парламентских выборах на Украине самостоятельно. Об этом он заявил в своём обращении в фейсбуке. Ранее политик призывал сторонников поддержать на выборах президента страны Владимира Зеленского, его так же звал возглавить список своего движения мэр Киева Виталий Кличко.
Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области заявил, что его партия не может идти на компромисс с другими политическими силами.
К такому выводу он пришёл, посмотрев на договорённости старых политиков. Саакашвили, который недавно вернулся на Украину после того как ему вернули гражданство, заявил, что хочет поддержать волну, которая началась в стране после избрания Зеленского.
"Украина — это сейчас страна третьего мира, стала похожа на субсахарную Африку. Сердце кровью обливается, когда на это смотрю. Это не должно быть так и не будет так ", — подытожил он.
- 3 июня Саакашвили заявлял, что призывает поддержать на выборах в Раду президента страны Владимира Зеленского. Его партия "Слуга народа" лидирует в предвыборных опросах.
- 4 июня мэр Киева Виталий Кличко пригласил Саакашвили возглавить на выборах свою партию "Удар".
- Внеочередные выборы Верховной рады запланированы на 21 июля, согласно указу распустившего парламент Зеленского. Этот указ оспаривают в Конституционном суде Украины, рассмотрение назначено на 11 июня.
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