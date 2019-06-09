Самомнение сильных, исчезнувший Гитлер и незаконный собор

1. Люди высокого социального положения неоправданно считают себя лучше других. Такой результат принесло исследование, опубликованное в "Журнале личностной и социальной психологии" (Journal of Personality and Social Psychology) Американской психологической ассоциации. В исследовании приняли участие более 150 тысяч человек, которым давали решать когнитивные задачи, после чего просили оценить, насколько хорошо они с этими задачами справились по сравнению с другими участниками. Выяснилось, что люди с более высоким социальным положением, более высокими доходами или более престижным дипломом считают, что они справляются с заданиями значительно лучше большинства — при том, что, как показали тесты, на самом деле это вовсе не так. И, главное, это им идет им только на пользу. Вторая часть исследования продемонстрировала, что именно эта раздутая самоуверенность заставляет других людей ошибочно верить, что люди высокого статуса умеют справляться со своими задачами лучше всех остальных.

​2. В среду YouTube объявил, что отныне в рамках борьбы с экстремизмом на сайт запрещено загружать видеоролики, прославляющие фашизм и отрицающие Холокост. Уже на следующий день пользователи обнаружили, что с сайта исчезло существенное количество архивной кинохроники, в которой присутствует Гитлер, а также фильм "Триумф воли". В результате школьные учителя не смогли показать ученикам видео, предупреждающие об опасности фашизма. В ответ на жалобы организаций, загрузивших архивную киносъемку с Гитлером в свои посвященные истории каналы, служба поддержки сообщает, что ролики были удалены как «разжигающие ненависть или призывающие к насилию». Один из британских учителей, лишенный таким образом образовательных материалов, заявил, что, удаляя исторические свидетельства о нацизме, YouTube сам в определенном смысле отрицает Холокост.

3. В Испании легализовали самый крупный самострой в мире. В середине мая городской совет Барселоны заявил, что строительство знаменитого творения Гауди, храма Святого семейства (Sagrada Familia), уже 137 лет ведется без разрешения, и дальше так продолжаться не может. По словам вице-мэра Барселоны Жанет Санчез, представительницы лево-популистского движения Barcelona en Comú, привилегии католической церкви закончились, и ей предстоит заплатить за разрешение на строительство самую дорогую в истории города сумму — 4,6 миллионов евро. Теперь соглашение о выплате этой суммы достигнуто и лицензия, наконец, получена. Она разрешает строительство сооружения высотой 172 метра и площадью 41000 квадратных метров. Работы должны быть завершены к 2026 году.

4. Всем известна поговорка «Незнание законов не освобождает от [уголовной] ответственности». Во Франции отныне знание законов — или по крайней мере правоприменительной практики — уголовную ответственность налагает. Недавно принятый в этой стране закон о реформе юстиции запрещает сбор и анализ статистических данных о судебных решениях, особенно с целью предсказания будущих судебных решений. Нарушителям запрета грозит до 5 лет тюремного заключения.

5. И ещё один французский запрет. В нескольких европейских странах производителям и магазинам за последние годы запретили уничтожать непроданные продукты питания — вместо этого их обязали передавать еду гуманитарным организациям, помогающим бедным и бездомным. Теперь во Франции пошли ещё дальше: премьер-министр страны Эдуард Филипп объявил, что с начала 2023 года там впервые в мире будет запрещено выбрасывать нереализованные электроприборы, одежду и косметику. Правительство внесет в парламент соответствующий закон уже в июле.

6. Владелец Ноева ковчега судится со страховой компанией, отказывающейся выплачивать ему компенсацию за ущерб от дождя. Сам ковчег находится не в Израиле и не на горе Арарат., а является главной достопримечательностью христианского тематического парка Ark Encounter в американском штате Кентукки. В 2017 году сильные дожди размыли склон в восточной части парка, вызвав оползень, который перекрыл подъездную дорогу и снёс часть ограждения вокруг ковчега. Владельцам пришлось восстанавливать дорогу, строить новое, более крепкое ограждение и проводить дренажные работы, чтобы подобные оползни не повторились. Однако страховая компания отказалась возмещать их расходы, ссылаясь на пункт договора, исключающий из компенсационных выплат работы, направленные на исправление конструктивных недочетов и плохого качества строительства. Теперь парк через суд требует от страховщиков оплатить ему стоимость ремонта, составляющую примерно 1 миллион долларов, плюс оплату расходов на адвокатов и компенсацию морального ущерба.

7. Одним из самых многообещающих методов терапии является терапия с помощью стволовых клеток. С его помощью в последнее время стало возможно излечивать некоторые наследственные заболевания. Но до сих пор для этого приходилось извлекать своловые клетки из тела, редактировать их генетический год, а потом подсаживать обратно в организм. Возможно, скоро всего этого можно будет избежать — ученым из Гарварда впервые удалось изменить генетический код стволовых клеток непосредственно в живом организме. Опыты, как обычно, проводились на мышах. Для использования нового метода в медицине предстоит проверить его на людях.

8. Ученые из Калифорнийского политехнического университета обнаружили, что микробы, взятые из кишечника людей с аутизмом и пересаженные мышам, вызывают у мышей поведение, подобное аутизму. Так что возможно, что и человеческий аутизм является бактериальным заболеванием, и мы просто пока что не понимаем механизмы его развития.

​9. Еврокомиссия назвала восемь городов, в которых будут установлены мощнейшие в Евросоюзе суперкомпьютерные центры. Три из этих центров будут иметь вычислительную мощность более 150 петафлопсов и должны войти в пятерку самых высокопроизводительных суперкомпьютеров в мире. Остальные 5 будут поскромнее, с мощностью от 4 до 150 петафлопсов. В данный момент два самых мощных суперкомпьютера в мире, Summit (143,5 петафлопса) и Sierra (94,6 петафлопса) находятся в США. На третьем месте китайский Sunway TaihuLight (93 петафлопса). В ЕС сейчас работает 10 суперкомпьютеров с производительностью от 4 до 19 петафлопсов. Все они находятся в Германии, Франции, Италии и Испании. Самый мощный российский суперкомпьютер, "Ломоносов-2" в вычислительном центре МГУ, имеет мощность 2,9 петафлопса. Новые европейские суперкомпьютеры расположатся в Софии (Болгария), Остраве (Чехия), Каяани (Финляндия), Болонье (Италия), Биссене (Люксембург), Браге (Португалия), Мариборе (Словения) и Барселоне (Испания). Планируется, что они будут введены в строй во второй половине следующего года.

10. В США выставлен на продажу дом Тони Сопрано, главного героя знаменитого сериала «Клан Сопрано». Это настоящий жилой дом, который авторы сериала предпочли для съемок, изучив 150 подобных домов. В нем 4 спальни, четыре ванных комнаты и два гаража. Кроме того, на прилегающем к дому участке в 150 акров стоит гостевой домик поменьше. Начальная цена — 3,4 миллиона долларов, примерно вдвое выше, чем цена других похожих домов в том районе штата Нью-Джерси, где он расположен.