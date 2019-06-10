Система против журналиста. Дело Голунова и его влияние на ПМЭФ

Обстоятельства непреодолимой силы. Кто мешает россиянам жить лучше и почему эти обстоятельства арестовали Ивана Голунова в разгар ПМЭФ? Новый выпуск программы "Деньги на Свободе" экономического публициста Максима Бланта.

Полная видеоверсия программы:

​

Важное событие конца минувшей недели – Петербургский международный экономический форум. Там на деловом завтраке Сбербанка глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров пошутил:

Шутка не удалась. Накануне одного из лучших расследователей в русскоязычной прессе задержали якобы за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Задержали с массой процессуальных нарушений. Какое отношение это имеет к кошелькам простых людей? Самое непосредственное. Голунов писал о ворах и коррупционерах, регулярно обчищающих российских граждан. И система, в которой это стало нормой, более того – главной скрепой, неудобного журналиста решила сожрать.

Но вернемся к форуму, который превратился в расширенное заседание правительства с участием представителей российского и иностранного бизнеса. Самое любопытное в том, что на это "заседание правительства" самого главу кабинета не позвали. Сидел в Москве, охранял кресло. Это, видимо, окончательно стало его основной функцией.

А место дуайена, самого авторитетного и влиятельного члена команды, который делает выводы и ставит диагнозы, окончательно утвердилось за Алексеем Кудриным. Его нынешняя должность к этому вполне располагает. С одной стороны, он государственный служащий, а с другой – возглавляет Счетную палату. Ведомство, которое контролирует работу правительства и госкомпаний, следит за выполнением планов и поручений Путина. Само при этом в правительство не входит и ни за что особо не отвечает, пребывая над схваткой.

Характерно, что главный итог Форума подвел на деловом завтраке Сбербанка именно Алексей Кудрин. И итог неутешительный. Никакого бурного роста экономики, а возможно, и вовсе никакого роста, до 2024 года ждать не стоит. Как не стоит ждать ни стабильного роста доходов, ни снижения бедности, ни роста продолжительности жизни.

Представляю себе эту картину: зависший в воздухе тигр, получивший перед этим слишком слабый первоначальный импульс, по-русски говоря – пинок. Сплошные тигры на этом форуме. То они дерутся на глазах у обезьяны, то на месте подпрыгивают. Все-таки обилие китайцев на форуме дает себя знать.

Самое интересное, что с выводами Кудрина согласилось абсолютное большинство присутствовавших на форуме и на деловом завтраке экспертов и чиновников. Более того, истина эта родилась не в Петербурге. В Северную столицу все они приехали уже с этим знанием. О чем свидетельствуют результаты голосования среди присутствовавших на деловом завтраке. Вопрос звучал просто: смогут ли национальные проекты вывести российскую экономику на темпы роста выше мировых. "Нет" ответили 78 процентов чиновников и экспертов. Поэтому дискуссии о том, что бы еще такого придумать, чтобы добиться-таки прорыва в светлое сытое будущее, не получилось.

Вместо этого министры озаботились поиском виноватых, чтобы было на кого свалить заранее предопределенный провал. Первый кандидат в козлы отпущения – министр экономического развития Максим Орешкин, который непосредственно отвечает за темпы роста. Он явно выделяется из всей команды и своими взглядами, и отсутствием опыта и чувства границы, за которую чиновник в своих публичных выступлениях ни при каких обстоятельствах переступать не должен.

Так вот, он в очередной раз полез на чужую территорию и кинул камень в Центральный банк, который плохо борется с необеспеченным потребительским кредитованием. Более того, предрек, что именно неразумность граждан и нерадивость ЦБ может привести к рецессии уже в 2021 году. И правильно. А то вызовут его через пару лет на ковер с отчетом об отсутствующих достижениях. А он и запись предъявит: вот, дескать, кто виноват. А я предупреждал. И на Столыпинском форуме, и на Питерском.

И знал ведь, куда ударить. В ЦБ и так неоднократно заявляли, что ситуация с потребительским кредитованием их беспокоит, и меры уже предусмотрены.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина такого коварства явно не ожидала и начала было отвечать по существу, с цифрами, с уверениями о том, что ситуация под контролем. А потом плюнула, да и выдала Орешкину все как есть. "Люди берут кредиты не от хорошей жизни. Они берут кредиты, чтобы поддерживать уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов. Это экономическая проблема. Нужно, чтобы у людей была занятость, были доходы", – заявила она.

Поднимать экономику, привлекать инвестиции и создавать рабочие места. Желательно с таким уровнем зарплаты, который позволит людям расплатиться с банками. Выделили вам 25 триллионов на нацпроекты, вот и идите, вытаскивайте страну из застоя.

К Максиму Орешкину в этой тусовке, которая кочует с Петербургского форума на Гайдаровский с регулярными заездами в Давос, вообще отношение так себе. Чего только стоит отповедь, которую он получил от председателя бюджетного комитета Госдумы Андрея Макарова.

Ключевые слова произнесены. Арест Майкла Калви – причина, по которой американская делегация официально отказалась от участия в Питерском форуме. Кудрин назвал это шоком для российской экономики, причиной рекордного оттока капитала. Инвесторы и предприниматели просто боятся вкладывать деньги в Россию. Фраза "рейдерский захват" была произнесена.

Силовой беспредел – это то самое обстоятельство непреодолимой силы, которое грозит вывести страну из застоя не в прорыв, а в пропасть. Более того, сила эта оказалась непреодолимой даже для администрации Президента. За пару дней до форума пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков намекнул, что Сам не отказался бы увидеть в зале Калви, у которого и билет в вип-зону за 400 тысяч куплен. Думаете, после этого Калви спецрейсом доставили в Петербург? Как бы не так. Сидит себе под домашним арестом с браслетом на ноге. Вместо исполнения высочайшего пожелания демонстративный арест Ивана Голунов. Этакое напоминание о своем присутствии. Чтобы не забывались там на своих деловых завтраках.

Они и не забываются. Эльвира Набиуллина не увидела никакого влияния дела Калви на российский инвестиционный климат. Видимо имея в виду, что когда за окном -40 или -50, разница уже особо не ощущается. Министр финансов Антон Силуанов тоже призвал не придавать этому делу такого уж большого значения и попытался возложить ответственность за отсутствие инвестиций на нигилизм российского бизнеса. Дескать, ходят, клянчат льготы, плачут в кабинете, а когда эти льготы получают, бегут инвестировать за пределами России. И даже пример привел. Нет, не то, что вы подумали, не венесуэльские проекты Роснефти – чемпиона по налоговым льготам. А африканский проект "Лукойла". Неровен час Игорь Иванович Сечин обидится, пошлет чемодан с колбасками в сопровождении опергруппы как к экс-коллеге Улюкаеву. И будешь не триллионы пилить, а зекам про поэзию Серебряного века рассказывать. Так что зря Андрей Макаров на Максима Станиславовича набросился. Страшно ему бедному. Да и другим страшно. Только и могут, что в тайном голосовании свои чувства выражать.

Вот так вот, три четверти, подобно сантехнику из анекдота считают, что менять нужно всю систему. И это не какой-то оппозиционный сход либералов-маргиналов. Абы кого на деловые завтраки "Сбербанка" не зовут.

Другие темы новой программы "Деньги на Свободе" с Максимом Блантом: