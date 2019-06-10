Мосгорсуд отменил арест счетов Абызова почти на 4,3 млн рублей

Мосгорсуд отменил решение об аресте более четырёх миллионов рублей на счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Материалы направлены на новое рассмотрение, передаёт агентство ТАСС.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал у Абызова более 437 миллионов рублей, два земельных участка, два жилых дома в Московской области и другую недвижимость в Москве. Следователь заявлял, что обвиняемый пытался вывести деньги со счёта, подлежащего аресту.

Абызова задержали 26 марта и на следующий день арестовали. По версии следствия, он похитил 4 миллиарда рублей у двух энергетических компаний в Сибири, чем "поставил под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда российских регионов". Он свою вину не признаёт.

Михаил Абызов входит в рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes. Издание оценивало его состояние в 1,2 миллиарда долларов в 2011 году, сейчас – в 600 миллионов долларов. Он занимал руководящие должности в крупных энергетических и ресурсодобывающих компаниях. С 1999 года был зампредом правления, а позже – членом правления РАО "ЕЭС России".