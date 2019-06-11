Обвиняемые по делу "Нового величия" не признали вину

Обвиняемые по делу "Нового величия" во вторник не признали вину в ходе заседания в Люблинском суде Москвы. Прокурор во вторник огласил обвинительное заключение в отношении восьми человек, которых подозревают в создании ранее неизвестного экстремистского сообщества.

Все подсудимые заявили, что не понимают предъявленные обвинения и считают дело сфабрикованным. Они также отрицают, что создали экстремистское сообщество и участвовали в нем, пишет "Новая Газета".

Судебные заседания по делу "Нового величия" начались в Люблинском суде Москвы в конце мая. Всем обвиняемым тогда продлили меры пресечения.

Ранее суд приговорил Павла Ребровского к 2,5 годам колонии общего режима, а Рустама Рустамова к условному сроку. Оба они признали вину и пошли на сделку со следствием.

В апреле девять из десяти обвиняемых по делу "Нового величия" были внесены в список террористов и экстремистов, который составляет российская финансовая разведка – Росфинмониторинг. Все их счета были заблокированы, они не могут вступить в наследство и оформить доверенность у нотариуса.

​Обвиняемые

Предполагаемые участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в Москве в марте 2018 года. Их обвинили в создании экстремистского сообщества.

Четверо обвиняемых – Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев, Пётр Карамзин и Руслан Костыленков – заключены под стражу и находятся в следственном изоляторе.

Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин, и Сергей Гаврилов помещены под домашний арест. При этом 18-летнюю Павликову и 20-летнюю Дубовик отпустили из СИЗО домой только в августе прошлого года после неоднократных жалоб на плохое самочувствие.

Свидетели

Обвинение по делу "Нового величия" строится на показаниях нескольких человек, один из которых, как считает защита, был внедрён в группу молодежи по заданию ФСБ. Согласно материалам дела, "Руслан Д.", указанный в документах как Александр Константинов, предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение. Он же написал политическую программу и арендовал помещение для проведения "учредительных собраний".

При этом Руслан Д. в переписке с телеканалом "Дождь" в августе прошлого года утверждал, что не является "сотрудником, агентом, осведомителем МВД, ФСБ, СК, Росгвардии, прокуратуры" и других ведомств. Себя он назвал лишь свидетелем по делу и отказался сообщать другие подробности, пока не даст показания в суде.