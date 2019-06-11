Россия будет платить пенсии трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза, куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, даже если они вернутся на родину. Такую меру предусматривает готовящееся к подписанию соглашение о пенсионном обеспечении в союзе. Выплаты начнутся с 2020 года и с каждым годом будут увеличиваться, — сообщает изучившее соглашение агентство РБК.

Существующие нормы предполагают назначению и выплату пенсий государством постоянного проживания человека. Таким образом трудовые мигранты, уехавшие из России, не получают выплаты от Пенсионного фонда страны. Новый договор меняет схему выплат. Теперь часть пенсии, заработанной в России, будет выплачиваться, даже если человек уехал из страны. Если российский гражданин получил право на пенсию по старости, а затем переехал в другую страну Евразийского союза, пенсию ему теперь также будет платить Россия, отмечает РБК.

Соглашение не будет работать задним числом, поэтому первоначальные расходы Пенсионного фонда невелики, отмечает РБК. Согласно письму Минтруда, в 2020–2021 годах Пенсионного фонд выплатит по новому договору дополнительно 166 млн руб. Из них 91 миллион придётся на граждан России, переехавших в другие страны Союза. Однако с каждым годом и ростом пенсионного стажа мигрантов, выплаты будут увеличиваться.

Сейчас согласно российскому законодательству работодатель делает отчисления в ПФР за иностранных работников, однако они не могут претендовать на пенсионные выплаты. Куда идут деньги — Пенсионный фонд РБК рассказать отказался.