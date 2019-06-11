Вся репрессивная мощь. За что арестовали Евгения Куракина

Суд подмосковного города Реутов на два месяца арестовал активиста и руководителя местного отделения партии "Яблоко" Евгения Куракина. Об этом Радио Свобода рассказал его адвокат Дмитрий Трунин. Куракина задержали 7 июня в здании прокуратуры, куда он пришел подать заявление по поводу защиты городского парка от застройки. Как рассказал адвокат, к Куракину его не допустили, а суд провели тайно, с адвокатом по назначению. Причину задержания активиста в полиции не сообщили. В чем конкретно его обвиняют – неизвестно. Правозащитники и соратники Куракина по партии "Яблоко" связывают арест с его общественной деятельностью и желанием участвовать в выборах в совет депутатов Реутова в сентябре этого года.

Адвокат Дмитрий Трунин не знает, что именно вменяют Куракину, поскольку полицейские и следователь до сих пор не выдали ему никаких документов. Дмитрий Трунин предположил, что поводом для ареста послужило дело о мошенничестве (статья 159 УК), возбужденное против активиста в 2012 году. Куракин провел по нему полтора года в СИЗО и вышел под залог в три миллиона рублей. По словам защитника, сейчас активист находится в ИВС "Балашиха":

Следователь Анастасия Копылова сбрасывает вызов или бросает трубку

– Завтра я постараюсь с ним встретиться и буду более подробно знать, в чем его обвиняют, – рассказал адвокат. – Пока на все мои ходатайства, которые я подаю с момента задержания в пятницу, ответа на поступило. В ходатайствах я указал и телефон, и электронную почту. Следователь Анастасия Копылова сбрасывает вызов или бросает трубку. Она уже седьмой следователь по делу Куракина. Оно было официально возбуждено в 2012 году. Евгений Куракин был руководителем ТСЖ в городе Реутов. Он добился низких тарифов, и против него возбудили дело по 159-й статье, части 4-й "Мошенничество". По этому делу он отсидел в СИЗО полтора года. Все следователи реутовского ОВД взяли отвод, и только после этого его отпустили под залог 3 миллиона рублей. Он участвовал в наблюдении за выборами, пытался в них участвовать. Так что это полностью политическое преследование за его общественную деятельность, – полагает адвокат Евгения Куракина Дмитрий Трунин.

История противостояния Евгения Куракина с властью Реутова началась в 2005 году, когда он купил квартиру в этом подмосковном городе. Архитектор по образованию, Куракин обратил внимание на некачественно выполненные работы по застройке, подал в суд на застройщика и выиграл его. После этого он начал бороться за должность руководителя ТСЖ и за снижение тарифов, нажив еще больше врагов.

Евгений Куракин возглавляет Реутовское отделение партии "Яблоко" и собирается участвовать в выборах в совет депутатов Реутова осенью этого года. Член Федерального политического комитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин предполагает, что за преследованием Куракина может стоять бывший мэр Реутова Александр Ходырев, который сейчас является главой подмосковного Королева:

Там были махинации при строительстве, обман людей, которые купили квартиры. Из-за этого начались преследования

– Евгений Куракин встал костью в горле местных властей еще при старом мэре Александре Ходыреве, когда разоблачил махинации застройщика, связанного с бывшим мэром, – говорит Сергей Митрохин. – Там были махинации при строительстве, обман людей, которые купили квартиры. Этим вопросом занимался Евгений Куракин, из-за этого и начались преследования. Он создал в доме ТСЖ с целью самозащиты жителей от произвола властей и застройщика, и потом умудрился в этом ТСЖ сделать самые низкие тарифы коммунального обслуживания по всей Московской области. ТСЖ не стало платить никаких откатов властям и за счет этого снизило для жильцов тарифы. Ну, такие "преступления" у нас не проходят безнаказанно, за него обрушилась вся репрессивная мощь вертикали. Против него возбудили уголовное дело, непонятно за что, он просидел в общей сложности полтора года в СИЗО, потом были вынуждены отпустить, так как не нашли никаких доказательств его виновности. Он занимает очень активную жизненную позицию, – рассказал Митрохин.

По словам Митрохина, партия "Яблоко" готовит заявление по ситуации с Евгением Куракиным. Дело Ивана Голунова показывает, что огласка полицейского произвола и поддержка общества стали бы хорошей поддержкой задержанному в Подмосковье активисту:

Самый легкий способ – закрыть человека в СИЗО. Полиция подчиняется не закону, а этому клану

– Преследование Евгения Куракина, конечно, связано с выборами. Он постоянно собирается участвовать в выборах, и его к ним разными способами не допускают. Или делают все, чтобы он не мог нормально вести кампанию. Самый легкий способ – закрыть человека в СИЗО. Городом Реутов управляют наследники бывшего мэра Ходырева, полиция продолжает подчиняться не закону, а этому клану, и поэтому сложилась такая ситуация. Мы должны сделать так, чтобы дело Евгения Куракина получило такую же огласку, как дело Ивана Голунова. Все про него говорят, все его защищают, и это хорошо. А тут в шаге от МКАД начинается провинция, про которую никто ничего не знает, и очень мало реагируют на вещи, которые там творятся, – говорит Сергей Митрохин.

Глава организации "За права человека" Лев Пономарев, одним из первых написавший о задержании Евгения Куракина, также связывает давление на активиста с его общественной деятельностью и надеется на огласку его истории:

Он заметный человек в городе Реутов, совершенно бесстрашный борец с коррупцией, расследователь на местном уровне

– Он заметный человек в городе Реутов, совершенно бесстрашный борец с коррупцией, он не боится самых разных дел, – говорит правозащитник. – Он не занимается пиаром, он расследователь на местном уровне. Началось с того, что он был начальником ТСЖ в своем доме. Он выявил разные коррупционные дела в своем доме, наказал за это людей из управляющей компании, которые воровали деньги под прикрытием местных чиновников. Потом к нему стали обращаться по разным вопросам. И против него, в конце концов, возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Якобы он мошенничал, с финансовыми средствами, которые собирали жители дома, поддерживая ТСЖ. При этом жильцы этого дома приходили в суд и говорили, что ничего такого не было, они к нему претензий не имеют. Тем не менее уголовное дело тянется уже 7 лет, полтора года он просидел в СИЗО и вышел, потому что ничего доказать не удалось. Но следствие продолжается. Безусловно, за этим стоят коррумпированные местные власти. И этому делу нужно придавать как можно больше гласности, как и в деле преследования Ивана Голунова, – уверен правозащитник Лев Пономарев.

Евгений Куракин боролся не только за понижение коммунальных платежей. Он активно выступал против вырубки парков и скверов, а также наблюдал за выборами в Подмосковье. В 2018 году он был членом мобильной группы территориального избиркома на президентских выборах и выявил "системное подавление телефонной и интернет-связи на избирательных участках Реутова в целях воспрепятствования наблюдению". В 2016 году на Куракина напали и избили кастетами. У него диагностировали перелом скуловой кости и верхней челюсти, гематомы и ссадины. Нападавших так и не нашли.