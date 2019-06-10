Земфира и Би-2, Кадыров и Соловьёв: за и против Ивана Голунова

Земфира Рамазанова выразила солидарность с арестованным журналистом "Медузы" Иваном Голуновым. С понедельника стартовая страница официального сайта певицы выглядит как чёрный квадрат, на котором только одна надпись: "свободу Ивану Голунову".

Солидарность с журналистом в социальных сетях также выразили певец Дельфин, солист группы "Би-2" Игорь Бортник, более известный как Лёва Би-2, и экс-участники группы "Король и шут" (ныне – "Северный флот").

Издание "Медуза" продолжает публиковать видеообращения, которые записывают в поддержку арестованного журналиста его коллеги, деятели культуры, бизнесмены и общественные деятели.

Среди тех, кто требует освобождения Голунова – музыканты Борис Гребенщиков, Роман Билык, Юрий Шевчук, Андрей Макаревич и Евгений Хавтан, рэперы Oxxymiron и Noize MC, актрисы Ирина Горбачёва, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Раппопорт, Юлия Ауг и Чулпан Хаматова, актёры Егор Бероев, Александр Филиппенко, Анатолий Белый, Максим Суханов и Евгений Стычкин, телеведущие Леонид Парфёнов, Татьяна Лазарева и Михаил Шац, писатели Людмила Улицкая и Дмитрий Глуховский, бизнесмены Дмитрий Потапенко и Евгений Чичваркин, издатель Ирина Прохорова, и многие другие.

В понедельник завершился сбор подписей работников СМИ под открытым письмом Профсоюза журналистов с требованием немедленного освобождения корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Обращение к МВД, прокуратуре и следственному комитету подписали 7 тысяч 578 журналистов со всей России. По словам авторов письма, оно уже передано адресатам.

К вечеру понедельника аналогичную петицию на сайте change.org подписали свыше 150 тысяч человек.

10 июня три главные деловые газеты России – "Ведомости", "Коммерсантъ" и РБК – впервые вышли с одинаковой первой полосой. На всех обложках было написано "Я/Мы Иван Голунов".

В правозащитном центре "Мемориал" заявили о своей солидарности с Иваном Голуновым и потребовали объективного расследования обвинений в адрес журналиста.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ответ на вопрос об отношении властей к фальсификации МВД фотографий наркотиков, якобы найденных в квартире Голунова, заявил, что "ошибки возможны", и что "их допускают в том числе и журналисты, когда пишут те или иные материалы, притом в большом количестве".

По словам Пескова, в Кремле ждут реакции Генеральной прокуратуры на сообщения о нарушении прав Ивана Голунова при его задержании.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что целью широкого освещения дела Голунова является "желание свести к нулю отличные результаты экономического форума в Санкт-Петербурге и представить Россию, как страну-изгоя". По мнению Кадырова, российским СМИ не хватает патриотизма и они ведут себя так, будто продали свой народ и ждут теплохода к заморским берегам.

Наконец, телеведущий телеканала "Россия", автор программы "Москва. Кремль. Путин" Владимир Соловьёв, написал в своём телеграм-канале, что дело Ивана Голунова решает для оппозиции сразу несколько задач: во-первых, "обеляет репутацию "Медузы", подмоченную сексуальным скандалом" с участием главного редактора издания Ивана Колпакова, во-вторых, уводит в тень конфликт юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь с главным редактором телеканала Russia Today Маргаритой Симоньян, который, по мнению Соловьёва, уничтожает репутацию Соболь, и в-третьих, демонстрирует возможность устроить информационный вал в СМИ с подключением иностранных структур – как общественных, так и государственных".

"Оказывается неприкосновенность дают не депутатский мандат и не дипломатический статус, а принадлежность к оппозиционному журналистскому сообществу", – пишет Соловьёв о Голунове, который в данный момент находится под домашним арестом. Дело против журналиста он назвал "бурей в стакане воды".