Земфира и Би-2, Кадыров и Соловьёв: за и против Ивана Голунова

Земфира Рамазанова выразила солидарность с арестованным журналистом "Медузы" Иваном Голуновым. С понедельника стартовая страница официального сайта певицы выглядит как чёрный квадрат, на котором только одна надпись: "свободу Ивану Голунову".
Солидарность с журналистом в социальных сетях также выразили певец Дельфин, солист группы "Би-2" Игорь Бортник, более известный как Лёва Би-2, и экс-участники группы "Король и шут" (ныне – "Северный флот").
Издание "Медуза" продолжает публиковать видеообращения, которые записывают в поддержку арестованного журналиста его коллеги, деятели культуры, бизнесмены и общественные деятели.
Среди тех, кто требует освобождения Голунова – музыканты Борис Гребенщиков, Роман Билык, Юрий Шевчук, Андрей Макаревич и Евгений Хавтан, рэперы Oxxymiron и Noize MC, актрисы Ирина Горбачёва, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Раппопорт, Юлия Ауг и Чулпан Хаматова, актёры Егор Бероев, Александр Филиппенко, Анатолий Белый, Максим Суханов и Евгений Стычкин, телеведущие Леонид Парфёнов, Татьяна Лазарева и Михаил Шац, писатели Людмила Улицкая и Дмитрий Глуховский, бизнесмены Дмитрий Потапенко и Евгений Чичваркин, издатель Ирина Прохорова, и многие другие.
В понедельник завершился сбор подписей работников СМИ под открытым письмом Профсоюза журналистов с требованием немедленного освобождения корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Обращение к МВД, прокуратуре и следственному комитету подписали 7 тысяч 578 журналистов со всей России. По словам авторов письма, оно уже передано адресатам.
К вечеру понедельника аналогичную петицию на сайте change.org подписали свыше 150 тысяч человек.
10 июня три главные деловые газеты России – "Ведомости", "Коммерсантъ" и РБК – впервые вышли с одинаковой первой полосой. На всех обложках было написано "Я/Мы Иван Голунов".
В правозащитном центре "Мемориал" заявили о своей солидарности с Иваном Голуновым и потребовали объективного расследования обвинений в адрес журналиста.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ответ на вопрос об отношении властей к фальсификации МВД фотографий наркотиков, якобы найденных в квартире Голунова, заявил, что "ошибки возможны", и что "их допускают в том числе и журналисты, когда пишут те или иные материалы, притом в большом количестве".
По словам Пескова, в Кремле ждут реакции Генеральной прокуратуры на сообщения о нарушении прав Ивана Голунова при его задержании.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что целью широкого освещения дела Голунова является "желание свести к нулю отличные результаты экономического форума в Санкт-Петербурге и представить Россию, как страну-изгоя". По мнению Кадырова, российским СМИ не хватает патриотизма и они ведут себя так, будто продали свой народ и ждут теплохода к заморским берегам.
Наконец, телеведущий телеканала "Россия", автор программы "Москва. Кремль. Путин" Владимир Соловьёв, написал в своём телеграм-канале, что дело Ивана Голунова решает для оппозиции сразу несколько задач: во-первых, "обеляет репутацию "Медузы", подмоченную сексуальным скандалом" с участием главного редактора издания Ивана Колпакова, во-вторых, уводит в тень конфликт юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь с главным редактором телеканала Russia Today Маргаритой Симоньян, который, по мнению Соловьёва, уничтожает репутацию Соболь, и в-третьих, демонстрирует возможность устроить информационный вал в СМИ с подключением иностранных структур – как общественных, так и государственных".
"Оказывается неприкосновенность дают не депутатский мандат и не дипломатический статус, а принадлежность к оппозиционному журналистскому сообществу", – пишет Соловьёв о Голунове, который в данный момент находится под домашним арестом. Дело против журналиста он назвал "бурей в стакане воды".
- Журналист "Медузы" Иван Голунов был задержан 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В течение суток ему не давали связаться с близкими и воспользоваться услугами адвоката, а также применяли к нему силу. Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у Голунова были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 грамма, а по месту жительства – вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 грамма. Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест до 7 августа.
- Позже тест Голунова на наркотики, проведённый в химико-токсикологической лаборатории, оказался отрицательным. Также экспертиз не обнаружила следов запрещённых веществ в контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста. Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. Уголовное преследование в отношении себя он связывает с расследованием о похоронном бизнесе, которое он должен был опубликовать со дня на день. Одними из действующих лиц расследования являются высокопоставленные сотрудники ФСБ.
- В полдень 12 июня в центре Москве запланирован марш за свободу Ивана Голунова. Его организаторы, среди которых журналисты Илья Азар, Ирина Гордиенко, Евгений Берг, Григорий Туманов и другие, требуют закрыть уголовное дело против корреспондента "Медузы" и наказать тех, кто заказал и сфабриковал его. Коллеги Голунова отметили, что акция носит исключительно мирный характер, а потому они не согласовывают её с мэрией. "Надеемся, что городские власти не будут чинить препятствия маршу, но не можем гарантировать этого, - говорится в заявлении организаторов. – Мы пользуемся своим конституционным правом на свободу мирных собраний".
- Одновременно с этим Либертарианская партия России и Профсоюз журналистов подали в мэрию Москвы заявку на проведения митинга в поддержку Ивана Голунова 23 июня на проспекте Сахарова. "Попытки властей препятствовать проведению митинга будут расценены как признание в политической заинтересованности в исходе дела Голунова с их стороны", – считают организаторы.
- Крупные акции в поддержку Голунова запланированы также в Хабаровске и Санкт-Петербурге – на 22 и 23 июня соответственно.
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