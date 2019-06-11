Спрос россиян на недвижимость на Кипре ради гражданства вырос на 40%

Спрос россиян на кипрскую недвижимость, покупка которой позволяла претендовать на гражданство этой страны, вырос за первый квартал 2019 года на 40%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование Prian.ru.

Граждане России пытались успеть получить гражданство Кипра по старой схеме, так как с 15 мая в государстве вступили в силу поправки к программе "гражданство за инвестиции в недвижимость". По новым правилам к базовому вложению в недвижимое имущество в 2 миллиона евро теперь полагается обязательный вклад в 75 тысяч евро в Фонд исследований и инноваций и Кипрскую организацию земельного развития.

Пик интереса россиян к кипрской недвижимости пришёлся на апрель: сделок по ней было зарегистрировано на 61% больше, чем годом ранее. За один месяц гражданами России было подписано более тысячи договоров, что является рекордным числом с сентября 2008 года. В связи с этим индекс цен на жилую недвижимость на Кипре вырос от полутора до девяти процентов – в зависимости от того, в каком городе она расположена.

В 2017 году кипрское гражданство путем инвестиций получили 5 тысяч 520 человек. Почти четверть из них были гражданами России.

В апреле этого года социологическое исследование Gallup показало, что каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать при появлении такой возможности. Среди граждан России в возрасте до 49 лет доля желающих переехать достигла 44 процентов и оказалась самой высокой с начала исследований в 2007 году.

Ранее издание "Проект" опубликовало исследование, согласно которому власти в шесть раз занижают число уехавших из России. Журналисты сравнили данные Росстата за 2017 год со статистикой принимающих стран и выяснили, что Россия занимает третье место в мире по общему числу эмигрировавших. Только по оценке Росстата, за третий срок президентства Владимира Путина из страны уехали 1 миллион 700 тысяч человек.