Зеленский назначил главой внешней разведки депутата партии Тимошенко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового главы Службы внешней разведки Украины. Им стал народный депутат от партии "Батькивщина" Владислав Бухарев.

После смены власти на Украине в 2014 году Владислав Бухарев занимал пост заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ). Эту должность он покинул осенью того же года, когда его избрали народным депутатом от партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Украинские СМИ сообщают, что среди наград, полученных Бухаревым числится медаль "За боевое содружество" от российской Федеральной службы безопасности. Украинский политик ранее объяснял, что получил награду от ФСБ за помощь в предотвращении переправки крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу.

Владимир Зеленский подписал во вторник ряд указов о назначении на должность новых глав ведомств и других государственных структур. Сменены 15 губернаторов областей, еще двое заместителей главы Службы безопасности Украины отправлены в отставку. Зеленский также попросил Верховную Раду освободить от должности генпрокурора Юрия Луценко.

Во вторник также началось рассмотрение Конституционным судом Украины указа Зеленского о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 21 июля. Ряд депутатов Верховной Рады выступают против этого решения и заявляют о его несоответствии с конституцией.