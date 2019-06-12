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Археология

«Выселить с треском». Эфир в 18:05

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Как депортировали народы в СССР

Одна из кровавых страниц советской истории – депортация целых народов: поволжские немцы и крымские татары, чеченцы и калмыки и многие другие нации были подвергнуты насильственным высылкам - как правило, в малообитаемые районы СССР. Какой логикой руководствовались власти? Как эти депортации продолжают колониальную политику Российской Империи? И как это наследие влияет на межнациональные отношения в сегодняшней России?

Гости программы: Павел Полян, историк и филолог, и Александр Черкасов, председатель правозащитного центра «Мемориал». Эфир в 18:05.

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