"37-ой год наступает на пятки". Эфир в 21:05

Согласно исследованиям Левада-Центра, на протяжении последних десяти лет примерно 40 процентов россиян признаются, что мало или совсем ничего не знают о причинах, масштабах, смысле и исполнителях сталинского террора. Тем не менее абсолютное большинство россиян не сомневается в том, что именно Сталин несет ответственность за заключение в тюрьмы, пытки и смерть миллионов невинных людей. Однако доля россиян, определяющих сталинские репрессии как "преступление, которому нет оправдания" за последние 10 лет снизилась почти вдвое: с 72 до 39%. И напротив, выросло с 9 до 26% число тех, кто готов оправдывать подобную политику соображениями "политической целесообразности".

Что способствует подобному восприятию истории? Каков на самом деле масштаб политических репрессий советских времен ? Какие документы о Большом терроре до сих пор засекречены, и с чем сталкиваются современные исследователи в работе с архивами МВД и ФСБ. Спросим у Никиты Петрова и Константина Андреева.