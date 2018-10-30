Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Человек имеет право

"37-ой год наступает на пятки". Эфир в 21:05

Человек имеет право. "37-ой год наступает на пятки". Анонс
Embed
Человек имеет право. "37-ой год наступает на пятки". Анонс

No media source currently available

0:00 0:00:38 0:00

Человек имеет право. "37-ой год наступает на пятки". Анонс

Смотреть комментарии

Согласно исследованиям Левада-Центра, на протяжении последних десяти лет примерно 40 процентов россиян признаются, что мало или совсем ничего не знают о причинах, масштабах, смысле и исполнителях сталинского террора. Тем не менее абсолютное большинство россиян не сомневается в том, что именно Сталин несет ответственность за заключение в тюрьмы, пытки и смерть миллионов невинных людей. Однако доля россиян, определяющих сталинские репрессии как "преступление, которому нет оправдания" за последние 10 лет снизилась почти вдвое: с 72 до 39%. И напротив, выросло с 9 до 26% число тех, кто готов оправдывать подобную политику соображениями "политической целесообразности".

Что способствует подобному восприятию истории? Каков на самом деле масштаб политических репрессий советских времен ? Какие документы о Большом терроре до сих пор засекречены, и с чем сталкиваются современные исследователи в работе с архивами МВД и ФСБ. Спросим у Никиты Петрова и Константина Андреева.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG