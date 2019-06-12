Все восемь задержанных 10 июня крымских татар арестованы до 5 августа. Такое решение вынес подконтрольный российским властям Киевский районный суд Симферополя.

Восемь крымских татар были задержаны в понедельник после обысков в Алуште, Белогорске и поселках Симферопольского района. Все они подозреваются в участии в организации Хизб ут-Тахрир, которая признана в России террористической.

По версии следствия, четверо из задержанных составляли ячейку организации в Алуште – под управлением Ленура Халилова. Ещё трое – в ячейке в Белогорском районе. Там ею якобы руководил 58-летний Энвер Омеров.

Руслана Сулейманова, задержанного в Симферополе, по словам следователя, присоединят к делу 24-х задержанных весной крымских мусульман.

Вместе с последними арестованными фигурантами дела Хизб ут-Тахрир в аннексированном Крыму стали уже 58 мусульман. Правозащитный центр "Мемориал" считает их преследование политически мотивированным – в 2014 году крымские татары выступали против присоединения к России.