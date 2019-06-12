На место проведения акции в Москве прибыла Росгвардия

В Москве в районе Чистых прудов, где запланирована несанкционированная акция в поддержку журналиста Ивана Голунова и и против сфабрикованных дел о наркотиках, прибыли автобусы с сотрудниками Росгвардии и автозаки. Полицейские и работники коммунальных служб устанавливают металлические заграждения.

Сообщается, что задержан журналист издания "Такие дела" Сергей Карпов. Его забрали в автозак через три минуты после того, как он приступил к работе.

Власти Москвы предупредили организаторов марша об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия, а также призвали граждан в нем не участвовать, сообщило во вторник утром агентство ТАСС со ссылкой департамент безопасности.

Накануне инициаторам марша не удалось согласовать его с мэрией Москвы. Они заявили, что переговоры зашли в тупик, и сложили с себя полномочия организаторов. Призывать к участию в несанкционированной акции её инициаторы сочли невозможным.

В мэрии Москвы ранее заявили о согласовании акции в поддержку Голунова 16 июня. Её организаторы не связаны с инициаторами несогласованной акции 12 июня – это главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев и член Совета по правам человека журналистка Екатерина Винокурова.

Руководство "Медузы" и еще ряда изданий, поддержавших Голунова, выступили за то, чтобы провести акцию не 12 июня, а в другой день. Сам журналист после того, как его отпустили из-под ареста, сказал: "Мне кажется, лучше уделить время близким и родным".

Ряд пользователей Сети заявили о намерении участвовать в акции несмотря на то, что Голунова уже отпустили. Они хотят потребовать от властей освободить политзаключенных или пересмотреть репрессивную политику по статье о наркотиках.