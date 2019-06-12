На место проведения акции в Москве прибыла Росгвардия

В Москве в районе Чистых прудов, где запланирована несанкционированная акция в поддержку журналиста Ивана Голунова и и против сфабрикованных дел о наркотиках, прибыли автобусы с сотрудниками Росгвардии и автозаки. Полицейские и работники коммунальных служб устанавливают металлические заграждения.
Сообщается, что задержан журналист издания "Такие дела" Сергей Карпов. Его забрали в автозак через три минуты после того, как он приступил к работе.
Власти Москвы предупредили организаторов марша об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия, а также призвали граждан в нем не участвовать, сообщило во вторник утром агентство ТАСС со ссылкой департамент безопасности.
Накануне инициаторам марша не удалось согласовать его с мэрией Москвы. Они заявили, что переговоры зашли в тупик, и сложили с себя полномочия организаторов. Призывать к участию в несанкционированной акции её инициаторы сочли невозможным.
В мэрии Москвы ранее заявили о согласовании акции в поддержку Голунова 16 июня. Её организаторы не связаны с инициаторами несогласованной акции 12 июня – это главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев и член Совета по правам человека журналистка Екатерина Винокурова.
Руководство "Медузы" и еще ряда изданий, поддержавших Голунова, выступили за то, чтобы провести акцию не 12 июня, а в другой день. Сам журналист после того, как его отпустили из-под ареста, сказал: "Мне кажется, лучше уделить время близким и родным".
Ряд пользователей Сети заявили о намерении участвовать в акции несмотря на то, что Голунова уже отпустили. Они хотят потребовать от властей освободить политзаключенных или пересмотреть репрессивную политику по статье о наркотиках.
- О прекращении дела против Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, объявил во вторник министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Решение было принято в связи с "недоказанностью вины" журналиста. Он добавил, что будет ходатайствовать об отстранении от должности начальника УВД Москвы по Западному округу и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве.
- Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили, и связывал своё преследование с расследованием о похоронном бизнесе Москвы, которым он занимался. В рамках доследственной проверки одна из версий – коммерческий заказ, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. По словам одного из собеседников, не исключено, что в дело был вовлечен "кто-то из коммерсантов", чьи интересы были затронуты расследованиями журналиста. Подробностей нет.
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