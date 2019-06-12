Al Arabiya: в Судане подавлена попытка военного переворота

Власти Судана предотвратили попытку государственного переворота, который якобы готовили военные, связанные с бывшим президентом страны Омаром аль-Баширом, утверждает телеканал Al Arabiya.
В ходе подавления путча было задержано около 70 человек, в основном придерживающихся исламистских взглядов, передаёт телеканал. По данным СМИ, они пытались отстранить от власти Высший военный совет, который руководит страной с апреля этого года. Власти в Хартуме не прокомментировали сообщения о предотвращении переворота.
Ранее в среду начались переговоры оппозиции и военных об управлении страной во время переходного периода. Посредником на них выступает Эфиопия. Оппозиция также призвала своих сторонников приостановить со среды акции протеста и гражданского неповиновения.
3 июня в Хартуме военные разогнали лагерь оппозиции у здания Министерства обороны Судана. В ходе этой акции погибли более 100 человек, пришедших на протест, еще более 700 были ранены. Врачи местных больниц позже заявили о десятках случаев изнасилований протестующих военными. Сообщается, что на прошедших выходных в Хартуме погибли еще не менее четырех сторонников оппозиции.
- Сейчас Суданом управляет Высший военный совет, состоящий из 10 человек. Военные и представители оппозиции ведут переговоры о том, кто должен управлять страной в переходный период после свержения президента Омара аль-Башира в апреле этого года. Аль-Башир правил страной на протяжении более 30 лет.
- Участники переговоров достигли принципиального согласия о создании военно-гражданского переходного правительства, которое должно привести страну к свободным выборам. По данным The Guardian, оппозиция настаивает на 8 из 15 мест в переходном совете, военные же хотят сохранить большинство в нём за собой.
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