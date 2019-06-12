Al Arabiya: в Судане подавлена попытка военного переворота

Власти Судана предотвратили попытку государственного переворота, который якобы готовили военные, связанные с бывшим президентом страны Омаром аль-Баширом, утверждает телеканал Al Arabiya.

В ходе подавления путча было задержано около 70 человек, в основном придерживающихся исламистских взглядов, передаёт телеканал. По данным СМИ, они пытались отстранить от власти Высший военный совет, который руководит страной с апреля этого года. Власти в Хартуме не прокомментировали сообщения о предотвращении переворота.

Ранее в среду начались переговоры оппозиции и военных об управлении страной во время переходного периода. Посредником на них выступает Эфиопия. Оппозиция также призвала своих сторонников приостановить со среды акции протеста и гражданского неповиновения.

3 июня в Хартуме военные разогнали лагерь оппозиции у здания Министерства обороны Судана. В ходе этой акции погибли более 100 человек, пришедших на протест, еще более 700 были ранены. Врачи местных больниц позже заявили о десятках случаев изнасилований протестующих военными. Сообщается, что на прошедших выходных в Хартуме погибли еще не менее четырех сторонников оппозиции.