В Судане военные окружили президентский дворец в Хартуме и пообещали сделать официальное заявление через телевидение и радио страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В стране уже несколько месяцев продолжаются выступления против власти правящего 30 лет президента Омара аль-Башира. В субботу у президентского дворца началась бессрочная демонстрация с требованием отставки президента.
В понедельник, 8 апреля, армия не дала спецслужбам разогнать акцию протеста, пишет The Guardian. Во вторник при попытке разгона демонстрации погибли 9 человек, в том числе пятеро военных, предположительно вступившихся за протестующих.
Волнения в Судане начались в декабре — изначально как протесты против падения уровня жизни на фоне введённых против Судана международных санкций. Впоследствии демонстранты начали выдвигать требования об отставке президента аль-Башира.
- Омар аль-Башир пришёл к власти в 1989 году в результате военного переворота. Он — единственный в мире действующий глава государства, на которого выдан международный ордер на арест. Международный уголовный суд подозревает его в геноциде в провинции Судана Дарфуре.
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В январе британская газета The Times сообщала, что в разгоне протестов в Хартуме могут участвовать наёмники из России. Позднее российский МИД подтвердил присутствие в стране российских специалистов.
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