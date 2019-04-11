В Судане военные окружили президентский дворец в Хартуме и пообещали сделать официальное заявление через телевидение и радио страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В стране уже несколько месяцев продолжаются выступления против власти правящего 30 лет президента Омара аль-Башира. В субботу у президентского дворца началась бессрочная демонстрация с требованием отставки президента.

В понедельник, 8 апреля, армия не дала спецслужбам разогнать акцию протеста, пишет The Guardian. Во вторник при попытке разгона демонстрации погибли 9 человек, в том числе пятеро военных, предположительно вступившихся за протестующих.

Волнения в Судане начались в декабре — изначально как протесты против падения уровня жизни на фоне введённых против Судана международных санкций. Впоследствии демонстранты начали выдвигать требования об отставке президента аль-Башира.