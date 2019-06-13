В Оманском заливе произошло ещё одно нападение на танкеры

Экипажи двух танкеров эвакуированы после того, как корабли подверглись в Оманском заливе атаке, схожей с той, которая произошла в этом же районе около месяца назад. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на перевозчиков.

По имеющейся информации, нападению подверглись принадлежащий норвежской компании Frontline танкер Front Altair, который шёл под флагом Маршалловых островов, а также зарегистрированный в Панаме танкер Kokuka Courageous. Один из членов его экипажа пострадал.

Также известно, что на кораблях возник пожар. По данным СМИ, в норвежский танкер могла попасть торпеда, а против панамского предположительно применили магнитную мину.

Иранское информационное агентство ИРНА сообщает, что экстренные службы страны эвакуировали с горящих танкеров 44 моряка.