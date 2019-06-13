В Оманском заливе произошло ещё одно нападение на танкеры

Экипажи двух танкеров эвакуированы после того, как корабли подверглись в Оманском заливе атаке, схожей с той, которая произошла в этом же районе около месяца назад. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на перевозчиков.
По имеющейся информации, нападению подверглись принадлежащий норвежской компании Frontline танкер Front Altair, который шёл под флагом Маршалловых островов, а также зарегистрированный в Панаме танкер Kokuka Courageous. Один из членов его экипажа пострадал.
Также известно, что на кораблях возник пожар. По данным СМИ, в норвежский танкер могла попасть торпеда, а против панамского предположительно применили магнитную мину.
Иранское информационное агентство ИРНА сообщает, что экстренные службы страны эвакуировали с горящих танкеров 44 моряка.
- 11 мая четыре танкера – два из Саудовской Аравии, один из Норвегии и один из ОАЭ – подверглись нападению в Оманском заливе и получили различные повреждения. О пострадавших не сообщалось. Норвежские следователи назвали наиболее вероятным заказчиком нападения иранский Корпус стражей исламской революции.
- Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил уверенность в том, что при нападении использовались морские мины иранского производства. Болтон также возложил ответственность на Тегеран за нападение с применением дронов на нефтяные станции в Саудовской Аравии и ракетную атаку на правительственный и дипломатический кварталы в Багдаде.
- Ответственность за нападение никто на себя не взял.
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