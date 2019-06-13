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Путин назвал "узурпаторами" правительство Молдавии Павла Филипа

Владимир Путин с президентом Молдавии Игорем Додоном

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Президент России Владимир Путин выразил поддержку президенту Молдавии Игорю Додону, которого конституционный суд страны на прошлой неделе лишил полномочий. Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалу "Мир"

По словам Путина, члены правительства Молдавии премьер-министра Павла Филипа узурпировали власть. Для этого они якобы воспользовались поддержкой местных влиятельных бизнесменов, которые "подмяли под себя" все государственные структуры.

В связи с этим россйисий лидер выразил поддержку новому правительству под руководством проевропейского политика Майи Санду. В кабинет министров под её руководством также входят представители пророссйской Социалистической партии. Появление такой коалиции Путин назвал шагом в сторону строительства в стране цивилизованного и современного государства.

  • Согласно конституции Молдавии, парламент должен был сформировать правительство в течение трёх месяцев со дня провозглашения официальных результатов выборов. Результаты были утверждены 8 марта. 7 июня Конституционный суд Молдавии признал отсутствие коалиции и объявил о новых выборах. Но днём позже была всё-таки сформирована новая коалиция. Её участники посчитали, что трёхмесячный срок истекал 8 июня.
  • В правительство Санду вошли представители Социалистической партии и проевропейского блока ACUM. Политические оппоненты объединились, чтобы отстранить от власти Демократическую партию, связанную с бизнесменом Владимиром Плахотнюком. Конституционный суд, однако, признал формирование кабинета незаконным и лишил президента Додона власти, передав его полномочия Филипу. Тот объявил о роспуске парламента.

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