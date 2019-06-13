Путин назвал "узурпаторами" правительство Молдавии Павла Филипа

Президент России Владимир Путин выразил поддержку президенту Молдавии Игорю Додону, которого конституционный суд страны на прошлой неделе лишил полномочий. Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалу "Мир"
По словам Путина, члены правительства Молдавии премьер-министра Павла Филипа узурпировали власть. Для этого они якобы воспользовались поддержкой местных влиятельных бизнесменов, которые "подмяли под себя" все государственные структуры.
В связи с этим россйисий лидер выразил поддержку новому правительству под руководством проевропейского политика Майи Санду. В кабинет министров под её руководством также входят представители пророссйской Социалистической партии. Появление такой коалиции Путин назвал шагом в сторону строительства в стране цивилизованного и современного государства.
- Согласно конституции Молдавии, парламент должен был сформировать правительство в течение трёх месяцев со дня провозглашения официальных результатов выборов. Результаты были утверждены 8 марта. 7 июня Конституционный суд Молдавии признал отсутствие коалиции и объявил о новых выборах. Но днём позже была всё-таки сформирована новая коалиция. Её участники посчитали, что трёхмесячный срок истекал 8 июня.
- В правительство Санду вошли представители Социалистической партии и проевропейского блока ACUM. Политические оппоненты объединились, чтобы отстранить от власти Демократическую партию, связанную с бизнесменом Владимиром Плахотнюком. Конституционный суд, однако, признал формирование кабинета незаконным и лишил президента Додона власти, передав его полномочия Филипу. Тот объявил о роспуске парламента.
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