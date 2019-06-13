Путин назвал "узурпаторами" правительство Молдавии Павла Филипа

Президент России Владимир Путин выразил поддержку президенту Молдавии Игорю Додону, которого конституционный суд страны на прошлой неделе лишил полномочий. Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалу "Мир"

По словам Путина, члены правительства Молдавии премьер-министра Павла Филипа узурпировали власть. Для этого они якобы воспользовались поддержкой местных влиятельных бизнесменов, которые "подмяли под себя" все государственные структуры.

В связи с этим россйисий лидер выразил поддержку новому правительству под руководством проевропейского политика Майи Санду. В кабинет министров под её руководством также входят представители пророссйской Социалистической партии. Появление такой коалиции Путин назвал шагом в сторону строительства в стране цивилизованного и современного государства.