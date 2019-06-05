ФСБ задержала ученика обвиняемого в измене ученого Кудрявцева

Федеральная служба безопасности России задержала ученика обвиняемого в измене ученого Виктора Кудрявцева. В квартире и на даче Романа Ковалёва прошли обыски, у него изъяли все носители информации. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на сына Кудрявцева.

Ранее учёному предлагали заключить со следствием сделку и дать показание на Ковалёва, который проходил свидетелем по его делу. За это ему обещали освобождение из под ареста в СИЗО. Кудрявцев от сделки отказался. Ранее суд продлил арест учёного на два месяца.

В апреле Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей отправить страдающего тяжёлыми хроническими заболеваниями Кудрявцева на лечение. После этого Министерство юстиции России попросило ФСИН перевести 75-летнего учёного из СИЗО в больницу.

С июля 2018 года Кудрявцев находится в изоляторе "Лефортово". Он перенёс инфаркт. В СИЗО обвиняемому не дают необходимых медикаментов и не оказывают должной медицинской помощи, уверены его адвокаты.

Кудрявцев – сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), ведущего ракетного предприятия России. Его обвиняют в передаче секретов о современном российском гиперзвуковом оружии. Сам он отрицает свою вину, его защита настаивает, что в основе обвинения лежит согласованное российским правительством научное сотрудничество. За его освобождение или смягчение условий ареста высказались ведущие российские учёные, в том числе глава Российской академии наук Александр Сергеев.