После протестов жители Гонконга вышли на улицы убрать за собой мусор

Жители Гонконга вышли в четверг на улицы города, чтобы убрать мусор, оставшийся после приостановленных в среду массовых акций протеста. О смысле этого решения некоторые из них рассказали агентству AFP.

По словам одного участника акции, люди почувствовали себя обязанными очистить улицы от мусора, поскольку тот появился в результате протеста, который они сами организовали. "Мы хотели сделать что-нибудь для города", – подытожил другой участник уборки.

Митинги против законопроекта об экстрадиции были приостановлены после того, как власти в среду временно отложили рассмотрение текста. Акции стали самой масштабной волной протестов в городе за последние десятилетия. Протестующие окружили местное законодательное собрание, чтобы вынудить власть на уступки.