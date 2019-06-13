После протестов жители Гонконга вышли на улицы убрать за собой мусор

Жители Гонконга вышли в четверг на улицы города, чтобы убрать мусор, оставшийся после приостановленных в среду массовых акций протеста. О смысле этого решения некоторые из них рассказали агентству AFP.
По словам одного участника акции, люди почувствовали себя обязанными очистить улицы от мусора, поскольку тот появился в результате протеста, который они сами организовали. "Мы хотели сделать что-нибудь для города", – подытожил другой участник уборки.
Митинги против законопроекта об экстрадиции были приостановлены после того, как власти в среду временно отложили рассмотрение текста. Акции стали самой масштабной волной протестов в городе за последние десятилетия. Протестующие окружили местное законодательное собрание, чтобы вынудить власть на уступки.
- Жители Гонконга выступают против законопроекта, поскольку опасаются, что он может быть использован для выдачи в материковый Китай критиков властей. Правозащитники указывают на нарушения прав человека в КНР и применение там смертной казни. Власти утверждают, что цель законопроекта – исключительно борьба с преступностью. Глава Гонконга Кэрри Лам неоднократно заявляла, что руководство города не будет отказываться от изменений закона.
- Китайский суверенитет над Гонконгом был восстановлен в 1997 году, причём город получил определённую автономию и гарантию незыблемости существующей правовой системы по меньшей мере на 50 лет. В последнее время власти Китая, однако, предприняли ряд шагов, направленных на дальнейшее ограничение автономии Гонконга.
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