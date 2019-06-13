Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву. Но оставил его таким же

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания футболистам сборной России Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, — передаёт РБК. Изначально агентство РИА "Новости" сообщило об отмене приговора, позднее было пояснено, что новый приговор суда повторяет прежний, но изменён в части квалификации их действий.

В четверг суд рассматривал жалобу защиты и представление прокуратуры на приговор футболистам, осужденным за хулиганство и побои. Адвокаты осужденных были не согласны с тем, что нижестоящая инстанция отказалась исключать обвинение в хулиганстве.

Прокуратура не согласилась с судом, который решил, что между обвиняемыми не было предварительного сговора.

Две драки с участием футболистов произошли утром 8 октября 2018 года. На выходе из ночного клуба в центре Москвы, Кокорин и Мамаев, а также ещё несколько человек избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. По словам пострадавшего, компания напала на него за то, что он сделал замечание одной из девушек за непристойное поведение.

После инцидента с Соловчуком, футболисты и их друзья пошли в находящийся рядом ресторан "Кофемания", где избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора компании-разработчика лимузина для администрации президента России Сергея Гайсина. По словам пострадавших, они сделали Кокорину и Мамаеву замечание за нецензурную брань, в том числе в свой адрес. После этого Кокорин подошёл к Паку и ударил его стулом по голове, а Мамаев – Гайсина по лицу.

В начале мая Пресненский суд Москвы признал футболистов виновными. Они получили по полтора года колонии общего режима, Два других участника драки получили по одному году и пяти месяцам. Суд постановил уничтожить орудие преступления – деревянный стул, которым был избит Пак. Кокорин и Мамаев частично признали вину.