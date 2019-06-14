Напавший на мечети в Новой Зеландии не признал вину

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в нападении на мечети в городе Крайстчёрч в Новой Зеландии, отказался признать вину.

Как сообщает газета New Zealand Herald, с заявлением о непризнании вины на суде выступили его адвокаты. Сам Таррант предстал перед судом посредством видеосвязи из тюрьмы строгого режима в Окленде, где он содержится в одиночной камере. Как пишет издание, обвиняемый следил за происходящим с ухмылкой.

В ходе заседания судья сообщил, что согласно двум оценкам психического здоровья Тарранта, нет никаких проблем в отношении способности обвиняемого признать вину и предстать перед судом.

Судебный процесс назначен на май 2020 года.

28-летнему Брентону Тарранту предъявлены обвинения в терроризме, 51 убийстве и 40 покушениях на убийство.

.15 марта Таррант открыл стрельбу по прихожанам одной из мечетей города Крайстчёрч, после чего скрылся с места преступления и напал на вторую. Таррант вёл прямую трансляцию нападения в Facebook. Сообщалось, что он придерживается ультраправых взглядов.

После событий в Крайстчёрче власти Новой Зеландии объявили об ужесточении законов о распространении огнестрельного оружия. По данным властей, Брентон Таррант использовал при нападении оружие, приобретенное законным способом.