Саакашвили возглавил список своей партии на выборах в Раду

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили возглавил список партии "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду Украины.

Накануне Саакашвили представил кандидатов от своей партии на специальной пресс-конференции. По его словам, они идут в Раду "не коалиции создавать, не в торгах за должности принимать участие", а "бороться, подымать Украину, для этого нужно побороть систему, для этого нужно сажать", заявил Саакашвили.



При этом бывший президент Грузии пообещал выполнить решение суда, если Центральная избирательная комиссия Украины откажет ему в регистрации и суд признает это законным.

У Саакашвили могут быть проблемы при регистрации в качестве кандидата в депутаты из-за того, что он не жил на Украине последние пять лет, как того требует закон. Однако это ограничение не лишает политика права возглавлять какую-либо партию. Мэр Киева Виталий Кличко ранее предлагал Саакашвили возглавить его партию "УДАР" и объединиться на выборах в парламент. Однако политик отказался от этого предложения.

В мае 2015 года тогдашний президент Украины Пётр Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации и выдал ему украинское гражданство. В 2017 году Порошенко отменил оба своих решения.

Саакашвили заявлял, что его лишили гражданства в нарушение Конституции Украины и международного права, запрещающего оставлять человека апатридом.

В мае 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул политику гражданство, и вскоре тот приехал в страну.