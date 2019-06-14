Анастасии Шевченко продлили домашний арест ещё на три месяца

Суд в Ростове-на-Дону продлил на три месяца домашний арест Анастасии Шевченко – члену совета движения "Открытая Россия", которая стала первой в стране обвиняемой по уголовному делу о нежелательных организациях.
"Интерфакс" пишет, что адвокаты активистки просили приобщить к делу решение о ликвидации движения "Открытая Россия", а также ответ службы исполнения наказаний на запрос о возможности организовать контроль за Шевченко во время прогулок.
На этой неделе Анастасия Шевченко удостоилась премии Фонда Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей. На церемонию награждения, которая проходила в Бонне, прилетела 15-летняя дочь активистки Влада. Награду вручили ей.
- 23 января 2019 года в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко было заведено первое в России уголовное дело по статье "Деятельность нежелательной организации". Вскоре после ареста в реанимации умерла дочь активистки, у которой была первая степень инвалидности.
- Шевченко вменяют два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты. 15 марта суд в первый раз продлил ей домашний арест на три месяца, в конце мая Следственный комитет отказался освободить активистку. Ранее Шевченко заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в городскую думу Ростова-на-Дону.
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