Анастасии Шевченко продлили домашний арест ещё на три месяца

Суд в Ростове-на-Дону продлил на три месяца домашний арест Анастасии Шевченко – члену совета движения "Открытая Россия", которая стала первой в стране обвиняемой по уголовному делу о нежелательных организациях.

"Интерфакс" пишет, что адвокаты активистки просили приобщить к делу решение о ликвидации движения "Открытая Россия", а также ответ службы исполнения наказаний на запрос о возможности организовать контроль за Шевченко во время прогулок.

На этой неделе Анастасия Шевченко удостоилась премии Фонда Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей. На церемонию награждения, которая проходила в Бонне, прилетела 15-летняя дочь активистки Влада. Награду вручили ей.