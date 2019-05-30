СК отказался освободить Шевченко по требованию правозащитников

Следственный комитет России отказался освободить активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко из-под домашнего ареста по требованию правозащитников. Об этом сообщается на сайте организации Amnesty International.

Следственный комитет мотивировал свой отказ тем, что при расследовании дела Шевченко не было нарушений. Петиция с требованием освободить и прекратить преследование активистки была запущена в начале апреля. По информации Amnesty International, её подписали более 28 тысяч жителей Нидерландов.

23 января 2019 года в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко было заведено первое в России уголовное дело по статье "Деятельность нежелательной организации". Шевченко вменяют два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты. 15 марта суд продлил ей домашний арест на три месяца. Ранее Шевченко заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в городскую думу Ростова-на-Дону.