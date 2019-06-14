Родственники Азата Мифтахова пожаловались на угрозы от полиции

Родственникам аспиранта МГУ Азата Мифтахова, арестованного по обвинению в причастности к попытке поджога офиса партии "Единая Россия", угрожали в полиции. Об этом "Дождю" сообщили в Инициативной группе МГУ.
6 июня отчима и несовершеннолетнюю сестру Мифтахова без повестки пригласили для беседы в полицию Нижнекамска, где они живут. Там, по словам родных арестованного аспиранта, им пообещали "проблемы" на работе и в школе, если они не перестанут его поддерживать. От матери Мифтахова по телефону потребовали "прекратить общаться с общественниками".
По словам родственников Мифтахова, полицейские сказали им, что отпустили бы его в обмен на показания на "нужных людей".
5 июня суд в Москве продлил арест Мифтахова ещё на два месяца. Следствие настаивало на продлении содержания под стражей из-за необходимости провести некие "процессуальные действия".
Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля в Балашихе. Его заподозрили в изготовлении самодельной бомбы. В изоляторе Мифтахов жаловался на пытки. 7 февраля его отпустили без предъявления обвинений, но почти сразу задержали вновь, уже по новому делу – о хулиганстве. Его подозревают в том, что в ночь на 31 января 2018 года он разбил окно в офисе "Единой России" в Ховрине и кинул внутрь дымовую шашку. Аспирант вину не признаёт. Он считает, что дело против него сфабриковано правоохранительными органами. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Правозащитный центр "Мемориал" признал Мифтахова политическим заключенным.
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