Родственники Азата Мифтахова пожаловались на угрозы от полиции

Родственникам аспиранта МГУ Азата Мифтахова, арестованного по обвинению в причастности к попытке поджога офиса партии "Единая Россия", угрожали в полиции. Об этом "Дождю" сообщили в Инициативной группе МГУ.

6 июня отчима и несовершеннолетнюю сестру Мифтахова без повестки пригласили для беседы в полицию Нижнекамска, где они живут. Там, по словам родных арестованного аспиранта, им пообещали "проблемы" на работе и в школе, если они не перестанут его поддерживать. От матери Мифтахова по телефону потребовали "прекратить общаться с общественниками".

По словам родственников Мифтахова, полицейские сказали им, что отпустили бы его в обмен на показания на "нужных людей".

5 июня суд в Москве продлил арест Мифтахова ещё на два месяца. Следствие настаивало на продлении содержания под стражей из-за необходимости провести некие "процессуальные действия".

​Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля в Балашихе. Его заподозрили в изготовлении самодельной бомбы. В изоляторе Мифтахов жаловался на пытки. 7 февраля его отпустили без предъявления обвинений, но почти сразу задержали вновь, уже по новому делу – о хулиганстве. Его подозревают в том, что в ночь на 31 января 2018 года он разбил окно в офисе "Единой России" в Ховрине и кинул внутрь дымовую шашку. Аспирант вину не признаёт. Он считает, что дело против него сфабриковано правоохранительными органами. Ему грозит до семи лет лишения свободы.​

Правозащитный центр "Мемориал" признал Мифтахова политическим заключенным.