По улицам польского посёлка впервые за многие годы проехал танк Т-55

В ночи с четверга на пятницу на улицы города Паенчно в центральной части Польши выехал советский танк модели Т-55. Об этом сообщили сначала местные, а позже и национальные СМИ.

Проезд на танке по городу устроил его пьяный собственник, к нему в качестве пассажира присоединился 49-летний знакомый. По данным местной полиции, технику транспортировали на эвакуаторе с одного города в другой, но тот сломался, когда проезжал через Паенчно.

Танк был снят с нуждающегося в ремонте эвакуатора, а собственник техники воспользовался случаем, чтобы попробовать себя в качестве механика-водителя.

О том, что по улицам города передвигается танк, полиции сообщил местный житель. На месте был задержан собственник техники, который не располагал документами, разрешающими вождение танком. Сообщается, что за создание прямой угрозы аварии на сухопутном транспорте ему грозит до 8 лет лишения свободы. За вождение в состоянии опьянения он может получить еще два года.

Танк Т-55 производился в Советском Союзе с 1956 года и находился на вооружении армий большей части стран-членов Варшавского договора. В польских вооруженных силах последний танк этой модели прослужил до 2002 года.