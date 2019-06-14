Военные Судана признали жестокий разгон демонстрантов

Правящий военный совет Судана признал, что сотрудники сил безопасности действовали жестоко при разгоне сидячей демонстрации в столице Хартуме, сообщает Associated Press. Ведётся расследование нарушений, и несколько военнослужащих уже находятся под стражей за предполагаемое "отклонение" от плана действий, заявил представитель военного совета. По его словам, итоги расследования будут обнародованы 15 июня.

3 июня в Хартуме военные открыли огонь по протестующим у здания Министерства обороны Судана. Демонстранты требовали передачи власти гражданскому правительству. В ходе столкновений погибли более 100 активистов, еще более 700 были ранены. Врачи местных больниц позже заявили о десятках случаев изнасилований протестующих военными. Также сообщалось о телах 40 человек, найденных в реке Нил.

Сейчас Суданом управляет Высший военный совет, состоящий из 10 человек. 12 июня начались переговоры оппозиции и военных об управлении страной во время переходного периода после свержения президента Омара аль-Башира в апреле этого года. Посредником на них выступает Эфиопия. Оппозиция призвала своих сторонников приостановить акции протеста и гражданского неповиновения.