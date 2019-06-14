Генсек ООН призвал к независимому расследованию атак на танкеры

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в беседе с журналистами в пятницу осудил нападения на два танкера в Оманском заливе и призвал к независимому расследованию всех обстоятельств произошедшего инцидента.

Глава Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт призвал Иран изменить свой политический курс. Заявление Абуль Гейта прозвучало после того, как США обвинили Тегеран в проведении атаки на танкеры.

Президент Дональд Трамп в пятницу обвинил Иран в атаке на два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива несмотря на то, что в Тегеране отрицают свою причастность к этому нападению.

В Иране опровергли предыдущие обвинения в проведении атаки. Ранее Тегеран угрожал перекрыть стратегически важный Ормузский пролив, соединяющий Оманский и Персидский заливы. Через пролив транспортируется 20% всей потребляемой в мире нефти.

ВМС США опубликовали видео, на котором видно, как экипаж иранского патрульного катера убирает неразорвавшуюся мину с борта японского танкера Kokuka Courageous, одного из двух танкеров, которые в момент атаки оказались в Ормузском проливе. Танкер принадлежит японской судоходной компании «Кокука Санге». В результате атаки также пострадал норвежский танкер Front Altair. Экипаж японского судна подобрал американский корабль, а экипаж норвежского танкера - иранское судно.