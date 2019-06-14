ОПЕК в эмоциях. Последствия взрывов в Оманском заливе

Если иранцы заблокируют Ормузский пролив, то "это будет ненадолго", – заявил Дональд Трамп телеканалу Fox News. "В нынешних обстоятельствах, при всем внешнем давлении и международных санкциях необходимость сотрудничества между странами региона, включая Россию и Иран, с каждым днем становится критически важной", – отметил президент Ирана Хасан Роухани после встречи с Владимиром Путиным в Бишкеке, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Еще два взрыва и два поврежденных танкера в Оманском заливе до крайности накалили и без того напряженные отношения между США и Ираном. Взрывы на двух танкерах произошли в четверг утром. Пострадали японский танкер Kokuka Courageous и норвежский Front Altair. Норвежский был загружен нефтью, и после взрыва вспыхнул сильный пожар. С японским вышла странная ситуация. Министерство обороны США представило видео, на котором, как утверждают американские военные, военнослужащие иранского Корпуса стражей исламской революции снимают с танкера неразорвавшуюся мину. Видео снято через несколько часов после того, как на танкере произошел взрыв. Kokuka Courageous в момент взрыва находился в 20 милях от побережья Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за нападение на танкеры на Тегеран: "По оценкам правительства США, Исламская Республика Иран ответственна за нападения, которые произошли сегодня в Оманском заливе. Эта оценка основана на данных разведки, на том, какое оружие использовалось, на том, что для такой операции нужна серьезная подготовка, на том, что Иран недавно произвел нападения на суда, и на том, что ни одна группировка в регионе не обладает ресурсами и умением, чтобы провести столь сложную операцию".

Нападения произошли как раз в тот момент, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ прилетел в Тегеран в попытке снизить напряжение в отношениях между Ираном и внешним миром. Один из пострадавших танкеров – Kokuka Courageous – принадлежит Японии. Помпео назвал это оскорблением для Японии и призвал ООН срочно обсудить происшедшее. Обсуждение проходило за закрытыми дверями.

Специалист по Ирану в Университете Бирмингема (Великобритания) Скотт Люкас полагает, что в вооруженном противостоянии сейчас не заинтересован никто, но, учитывая, что ситуация уже была взрывоопасной месяц назад, повторное напряжение чревато очень серьезными последствиями. Возможно, самый главный вопрос – где во всем этом логика? Каковы могли быть экономические, политические и военные причины для подобных действий, если принять сценарий, что это сделали какие-то иранские военные структуры?



– В настоящий момент ответственность Ирана не доказана. И, оценивая возможные мотивы для подобных действий, надо иметь это в виду. Надо иметь в виду и предыдущие события – полувоенные операции в виде нападений на четыре судна, включая два саудовских танкера, в порту ОАЭ 12 мая, а также атаки с помощью дронов на саудовские насосные станции, которую провели повстанцы-хуситы. Политический контекст для этого – намного более жесткая линия, занятая на этой неделе верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, который не только отверг посредничество Германии и Японии, но и сделал это в очень жестких выражениях. Это ни в коем случае не означает, что иранцы сделали это, но есть возможность и вероятный сценарий, при котором они могли это сделать. Он может означать, что одна из фракций в иранской системе провела военные операции, чтобы сказать США и их союзникам: "Если вы будете на нас давить, сами пострадаете". Я не утверждаю, что именно это и произошло. Я говорю только, что если иранцы это сделали, то это означает, что верховный лидер и Корпус стражей исламской революции хотели бы, чтобы США оставили усилия сместить их режим и подорвать их позиции в регионе, иранцы говорят, что они этого не потерпят. Они говорят США: "Если вы готовы применить военную силу, то знайте, что у нас тоже есть военные возможности".

– У Ирана действительно есть военные и разведывательные возможности, чтобы провести подобную атаку?



– У Ирана явно есть возможности провести такую атаку. Есть неразбериха с тем, как именно пострадали суда – от каких-то летящих объектов или от магнитных мин. Иранцы вели наземную, воздушную и морскую войну с Ираком с 1980 по 1988 год. Она распространялась на Персидский залив и Ормузский пролив. Иран создал военные возможности для противостояния с теми, кого они называют "региональными врагами", как Саудовская Аравия и Израиль. Да, они могут провести нападение на гражданские суда. Мы давно это знаем. Мы только всегда думали, пойдет ли Иран на такой шаг, чтобы напасть на суда. На этот вопрос на данный момент ответа еще нет.

В четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече Совета Безопасности и Лиги арабских государств осудил нападения на суда. "Надо выяснить факты и прояснить, кто несет ответственность за это. Мир точно не может себе позволить серьезной конфронтации в районе Персидского залива", – заявил генеральный секретарь ООН. Но именно этого, скорее всего, не произойдет, полагает Скотт Люкас. Каждый будет отрицать свою причастность и говорить, что выгодно это было какой-то другой стране, причем не обязательно США, чтобы вновь наложить международные санкции на Иран, но и, например, Саудовской Аравии. В прошлом месяце вблизи ОАЭ от мин пострадали четыре танкера. США тогда тоже возложили ответственность на Иран. И Тегеран тоже отвергал обвинения.

Из всех стран региона у Ирана на самом деле самый большой навык в использовании мин против гражданских судов. Ирано-иракская война 1980–1988 годов сопровождалась операциями на море, которые получили название Танкерной войны. Ее начал Ирак в 1981 году против иранских танкеров – в отместку за то, что Иран разбомбил иракские портовые терминалы для отгрузки нефти. Иран воздерживался до 1984 года, а потом начал применять симметричные действия. Причем, как отмечает исследователь морской войны в Ормузском проливе из Национального института флота США Рональд О’Рурке, если Ирак применял в основном тактику обстрелов судов, то методы, которыми пользовался Иран, постоянно менялись и совершенствовались. Если что-то становилось неэффективным, Иран немедленно переходил к новым способам поражения.

В результате атаки с помощью мин в 1987 году, например, пострадали три судна под флагом СССР, зафрахтованные Кувейтом. Впоследствии минные поля были обнаружены к западу от острова Фарси, на котором находится база Корпуса стражей исламской революции, и в Оманском заливе. В общей сложности за годы ирано-иракской войны пострадало 451 судно, 259 из них – танкеры, в том числе 4 советских и 4 американских. Конфликт на море закончился тем, что суда начали ходить с конвоем Военно-морских сил США, НАТО и СССР, а минные поля были расчищены американскими военными за счет американского бюджета. Сейчас через Ормузский пролив перевозится почти 40 процентов мировой нефти.

Нынешние атаки опять прошли в непосредственной близости от пролива, и нефтяные рынки отреагировали резким повышением цены, но эксперты отмечают, что это чисто эмоциональный скачок. На самом деле атаки создают напряжение внутри ОПЕК. Встреча Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК+) должна состояться 25 июня, но уже сейчас Саудовская Аравия требует отложить ее на июль. Страны ОПЕК должны решить, продолжать ли сокращение производства нефти на вторую половину 2019 года. "Газпром-нефть" хотел бы, чтобы выделенная России квота была пересмотрена в сторону увеличения добычи. Но вряд ли при таких региональных проблемах и напряжении союзнику Ирана пойдут на уступки.

В прошлом месяце после нападений на 4 танкера советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон заявил, что в ответ на атаки на суда в регионе Соединенные Штаты перевели на боевое дежурство авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики, отреагировал полной готовностью и находящийся в регионе Пятый флот США.

В подготовке материала участвовал Фруд Бежан