Бывший нападающий "Динамо" и сборной России по футболу Дмитрий Булыкин зарегистрировался в качестве кандидата на выборы в Мосгордуму по 43 избирательному округу, сообщил он в своём фейсбуке. Ранее об отказе участвовать на выборах здесь сообщила учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.

43 округ — центральный, в него входят московские районы Арбат, Хамовники и Пресня. Выдвижение Федермессер в этом округе спровоцировало конфликт её сторонников со сторонниками Алексея Навального. Они обвиняли благотворителя в поддержке мэрии Москвы против юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, которая так же планирует принять участие в выборах в этом округе.

Соболь уже заявила, что считает, что Булыкин будет поддержан мэрией на выборах. Футболист аналогичные мнения, высказанные под анонсом участия в выборах у себя в фейсбуке, на момент написания новости не комментировал.