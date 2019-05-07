Навальный призвал Нюту Федермессер сняться с выборов в Мосгордуму

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный призвал главу фонда помощи хосписам "Вера" Нюту (Анну) Федермессер не выдвигать свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму, чтобы не мешать другому кандидату – юристу ФБК Любови Соболь. Открытое письмо политик разместил на своём сайте.

В понедельник Федермессер рассказала газете "Коммерсантъ", что планирует выдвинуться на осенних выборах в Мосгордуму. Она объяснила своё решение тем, что хочет быть в парламенте "своим человеком от благотворительности". Ранее газета "Ведомости" сообщала, что благотворитель может выдвинуться по центральному округу номер 43. О своём желании выдвигаться там же ранее заявлял бывший лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин и Соболь.

По данным издания, Федермессер пойдёт на выборы самовыдвиженцем, но выдвижение согласовано с мэрией. Издание "Медуза" сообщало, что кандидат поддержан администрацией города и в ходе кампании ей разрешено критиковать власть. Навальный считает, что возможная поддержка благотворителя со стороны власти поможет "Единой России" сохранить большинство в Мосгордуме.

"Вы не имеете отношения к их воровству и коррупции. Но если Вы согласитесь на их условия игры, Вы отберете у москвичей возможность своими голосами выразить отношение к власти", – пишет политик в открытом письме. Он считает, что участие в выборах повредит репутации благотворителя, "опошлит" её работу над помощью хосписам, и называет её возможное участие в выборах "коллаборационизмом".

На момент написания новости Федермессер на письмо Навального не отреагировала.