Навальный призвал Нюту Федермессер сняться с выборов в Мосгордуму

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный призвал главу фонда помощи хосписам "Вера" Нюту (Анну) Федермессер не выдвигать свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму, чтобы не мешать другому кандидату – юристу ФБК Любови Соболь. Открытое письмо политик разместил на своём сайте.
В понедельник Федермессер рассказала газете "Коммерсантъ", что планирует выдвинуться на осенних выборах в Мосгордуму. Она объяснила своё решение тем, что хочет быть в парламенте "своим человеком от благотворительности". Ранее газета "Ведомости" сообщала, что благотворитель может выдвинуться по центральному округу номер 43. О своём желании выдвигаться там же ранее заявлял бывший лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин и Соболь.
По данным издания, Федермессер пойдёт на выборы самовыдвиженцем, но выдвижение согласовано с мэрией. Издание "Медуза" сообщало, что кандидат поддержан администрацией города и в ходе кампании ей разрешено критиковать власть. Навальный считает, что возможная поддержка благотворителя со стороны власти поможет "Единой России" сохранить большинство в Мосгордуме.
"Вы не имеете отношения к их воровству и коррупции. Но если Вы согласитесь на их условия игры, Вы отберете у москвичей возможность своими голосами выразить отношение к власти", – пишет политик в открытом письме. Он считает, что участие в выборах повредит репутации благотворителя, "опошлит" её работу над помощью хосписам, и называет её возможное участие в выборах "коллаборационизмом".
На момент написания новости Федермессер на письмо Навального не отреагировала.
- Нюта Федермессер основала благотворительный фонд "Вера" в 2006 году. С апреля 2016 года она возглавляет Центр паллиативной медицины Москвы. В ходе выборов мэра Москвы 2018 года она стала доверенным лицом Сергея Собянина, а в ноябре вступила в пропутинское движение "Общероссийский народный фронт". Эта новость активно обсуждалась в социальных сетях.
- Собеседник в окружении "Ведомостей" рассказывал изданию, что Федермессер не хочет выдвигать свою кандидатуру против либеральных кандидатов, но в мэрии настаивают, что её хорошо знают именно в центре города.
- В ноябре Навальный объявил о запуске проекта "Умное голосование". Политик предложил противникам "Единой России" голосовать за оппозиционных кандидатов, у которых будут лучшие шансы на победу. Определять, какой кандидат получит поддержку на каждом избирательном участке, будет команда Навального по разработанным ей критериям. Использовать программу предложено в том числе на выборах в Мосгордуму.
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