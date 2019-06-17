Белоруссия запретила въезд двум участницам Pussy Riot

Белоруссия запретила въезд в страну двум участницам Pussy Riot Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной. Об этом "Медиазоне" рассказал участник группыПетр Верзилов.

По его словам, Курачева и Никульшина летели в Киев с пересадкой в Минске. Там на пограничном пункте их сначала попросили подождать, а потом сообщили о запрете въезжать в Белоруссию до мая 2020 года. Однако, как уточнила Курачевав своем твиттере, несмотря на запрет, их пустили на рейс в Киев.

Ранее в мае полицейские ворвались в квартиру Вероники Никульшиной и задержали её вместе с четырьмя друзьями. Свои действия сотрудники МВД объяснили необходимостью провести опрос, так как "группа молодежи повредила некое государственное имущество". Адвоката к задержанным пустили только на следующий день. Позже на всех составили протоколы за отказ от медицинского освидетельствования и отпустили из отдела полиции.

16 апреля 2019 года Никульшина была задержана в Москве вместе с руководителями "Театра. На Вынос" Алексеем Ершовым и Максимом Карнауховым. Они направлялись на вручение премии "Золотая маска" в Большом театре. У них имелось официальное приглашение на мероприятие.

15 июля 2018 года Вероника Никульшина и другие участники Pussy Riot – Ольга Пахтусова, Ольга Курачева и Петр Верзилов, переодевшись в форму сотрудников полиции, выбежали на поле "Лужников" во время финальной игры чемпионата мира по футболу. На трибуне в этот момент находился президент России Владимир Путин.​Они сделали это в знак протеста против политических репрессий и полицейского произвола. Позже всех четырёх участников акции арестовали на 15 суток. Позднее активистка Надежда Толоконникова предположила, что отравление её бывшего мужа Петра Верзилова могло быть местью за эту акцию.