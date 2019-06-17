В какой стране живет премьер Медведев. И почему это не Россия

Российский премьер Дмитрий Медведев в последнее время как-то все больше пребывает в тени. Почему? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" экономического публициста Максима Бланта.

На главный российский форум года в Петербурге Дмитрия Медведева с собой не взяли – чтобы под ногами не путался. А жаль. Пришлось ехать в Женеву и там рассказывать о прекрасной стране, в которой ему довелось возглавлять правительство. И даже немножко посидеть в президентском кресле.

Полная видеоверсия программы:

​Так вот, в стране этой нет других забот, кроме как перейти на четырехдневную рабочую неделю, чтобы избавить человека от высокого уровня стресса и эмоционального выгорания. Эти его слова весь конец недели на полном серьезе обсуждали все ведущие СМИ и видные эксперты. При этом упуская другие части речи российского премьера. А без них и обсуждать что-то бессмысленно. Ведь говорил Дмитрий Анатольевич вовсе не об известной нам Российской Федерации, а о другой стране, где он видимо и живет. Да вот, сами послушайте и решите, про Россию ли это сказано:

"Признание человека, его жизни и благополучия, высшей ценностью". Какие слова! Умудряются же люди находить такие страны. Находятся они явно не в Европе. Там-то как раз все как у нас и даже хуже.

"Социальное недовольство то и дело вспыхивает в разных местах планеты, вызывая сильный общественный резонанс. А рост влияния радикальных, популистских политических сил в разных странах и в Европе в целом за последнее десятилетие – это не что иное, как результат недовольства людей снижающимся уровнем жизни, усилением неравенства, разрушением традиционного уклада жизни под влиянием самых разных внешних обстоятельств. А главное – следствие неудовлетворённости действиями правительств, которые, по мнению граждан, не слишком успешно справляются с новыми политическими и экономическими вызовами", – говорит российский премьер.

Вот, а у Медведева в стране ни снижения уровня жизни, ни усиления неравенства, ни неудовлетворенности действиями правительства. Нет у него там и министра экономики, который призывает затянуть пояса. И главы Центробанка, которая все чаще напоминает, что граждане вынуждены залезать в долги перед банками, чтобы компенсировать падение доходов. А у нас – есть. Вот буквально в минувшую пятницу Эльвира Набиуллина так и сказала: "Розничное кредитование направлено на компенсацию пониженных доходов".

Нет, наконец, в прекрасной медведевской стране шахтерского города Киселёвска, где зимой идет черный снег, а прямо сейчас у жителей в буквальном смысле горит земля под ногами. А у нас этот Киселёвск есть, и жители его написали открытое письмо канадскому коллеге Дмитрия Медведева Джастину Трюдо и попросили убежища:

"Достопочтенный Джастин Трюдо, все мы работящие люди. Мы можем и умеем работать. У нас есть дети, и мы не хотим, чтобы они заболели онкологией или другими заболеваниями, которые провоцирует плохая экология. Мы испробовали все способы, чтобы решить проблему, но у нас ничего не получается. Мы выбрали Канаду, потому что она очень похожа на нашу Сибирь. Много снега, холодно. Практически одинаковая природа. Да, возможно у нас иной менталитет, но меняться легче, когда вокруг благоприятные условия. Чистый воздух и чистая вода сейчас становятся недоступными во многих городах Кузбасса. Но, мы люди, у нас есть дети и мы просто хотим жить. Мы можем стать полезными для Канады, так как в России о нас просто забыли, и мы чувствуем себя здесь лишними, никому не нужными людьми", – заявили они.

Впрочем, надо сказать, что эта самая медведевская страна все-таки чем-то отдаленно напоминает Россию. Вот, например, у них там тоже есть вице-премьер Татьяна Голикова. Только там у них она в правительстве прорабатывает вопрос о социальных гарантиях при переходе к сокращенной рабочей неделе. А у нас шокирует публику данными о том, что 51 процент многодетных семей живут за чертой бедности.

Или взять еще одно совпадение.

"В прошлом году мы запустили 12 национальных проектов, план модернизации магистральной инфраструктуры. По сути, это масштабные инвестиции в человека, в его развитие. Сконцентрировали колоссальные финансовые ресурсы, чтобы в течение ближайших шести лет добиться значительных успехов в повышении благосостояния и уровня жизни россиян. У нас есть специальные национальные проекты, которые посвящены, например, производительности труда, поддержке занятости", – еще одно громкое заявление премьера.

Вот! И у них тоже нацпроекты. Только у них они уже год как запущены. А у нас глава Счетной палаты год не мог добиться от правительства плана достижения национальных целей. А когда в мае правительство этот план из себя выдавило, оказалось, что это и не план вовсе, а отписка. Филькина грамота, а не план.

Несмотря на массу совпадений, есть одно кардинальное отличие между медведевской страной мечты и современной Россией. У них там, по всей видимости, образовался избыток рабочей силы. И вызван он был бурным развитием технологий: роботизацией производства и автоматизацией управления. Именно это сочетание факторов позволяет сокращать рабочую неделю. У нас же демографическая яма – сокращение численности трудоспособного населения. Эта яма заставила правительство пойти на повышение пенсионного возраста из-за дефицита трудовых ресурсов. Что до роботизации и автоматизации, то они требуют инвестиций. И не таких, которые надули в мае пузырь в акциях "Газпрома". А прямых. Таких, которыми занимался, например, Майкл Калви –пока его не арестовали. Их-то у нас и нет. Вот нацпроекты есть, а инвестиций нет.

Я далек от того, чтобы впаривать вам фантастические теории о параллельных мирах. Думаю, все объясняется гораздо проще. Версий у меня две. Посмотрим еще раз на то, что говорил российский премьер:

"Признание ЧЕЛОВЕКА – человеческой жизни и благополучия – высшей целью и ценностью современного развития задает совершенно новые параметры корпоративной и государственной политики".

"В прошлом году мы запустили 12 национальных проектов, план модернизации магистральной инфраструктуры. По сути, это масштабные инвестиции в ЧЕЛОВЕКА, в его развитие. Сконцентрировали колоссальные финансовые ресурсы…"

Дмитрия Анатольевича просто не так поняли. Все-то думали, что, говоря о человеке, он имеет в виду каких-то абстрактных россиян или вообще жителей Земли. А он говорил про конкретного человека с именем, фамилией, должностью и должностным окладом. Как говорится, начни с себя. Вот про себя и рассказывал.

Вторая версия – продолжение первой. Он, видимо, так увлекся идеей о том, что чем меньше работаешь, тем лучше получается, что начал проводить эксперименты на себе. И дошел до однодневки. Приедет на службу, полистает "Российскую газету", посмотрит пару сюжетов на Russia Today. Порадуется успехам, посочувствует европейцам. И давай стратегические планы строить.Приведем еще пару фрагментов из его выступления, которые с учетом этой версии выглядят гораздо более убедительными:

"Технологический прогресс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга".

Это фактически начало дневника эксперимента. А вот и его конечная цель:

"И из глубины веков не дежурным высказыванием, а практическим напутствием звучат для них слова Конфуция: "Выбирай себе работу по душе, и тебе не придётся работать ни одного дня в своей жизни".

Я прошу прощения, если прямо сейчас разбил чью-то хрустальную мечту и разочаровал тех, кто уже начал строить планы на третий выходной. Попробую исправиться. Могут ли россиянам перед 2024 годом сделать щедрый подарок и ввести четырехдневку? Конечно могут, в стране и не такое случалось. Будут ли платить за четыре дня столько же или даже больше? И это возможно. В чем подвох, спросите вы? Да нет никакого подвоха. Просто на эту "такую же" зарплату купить в магазине можно будет на четверть меньше. И это еще оптимистичный прогноз.

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