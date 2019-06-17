Роскомнадзор удалил "фейковую информацию" о драке в Чемодановке

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры удалил из социальных сетей "недостоверную информацию" о массовой драке между представителями цыганской общины и местными жителями в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства. Что именно это была за информация, не уточняется.

Ранее во "ВКонтакте" была заблокирована группа "Чемодановка в огне". Она была создана после конфликта в селе. Группу заблокировали за призывы к насильственным действиям. Пользователи соцсети писали, что конфликт начался якобы из-за домогательств со стороны представителей цыганской общины.

16 июня пензенский губернатор Иван Белозерцев заявлял о "распространении ложной информации" и "провокаторах, которые хотят посеять панику".

13 июня в селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка между местными жителями и цыганами. В результате пострадали пять человек. Один из потерпевших умер, ещё один находится в реанимации.

14 июня местные жители провели митинг и перекрыли федеральную трассу. 15 июня в соседнем селе сгорел дом цыган. Сельчане предполагают, что это мог быть поджог вследствие конфликта.

Всего по делу о драке задержаны 15 человек, в том числе подозреваемый в убийстве. Следственный комитет и глава областного МВД называли драку бытовым конфликтом.