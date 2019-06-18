Короткая скамейка. Иван Беляев - о футболисте и политике Булыкине

В российской политике много спортсменов, хотя большая их часть исполняет роли из массовки. В Государственной думе сидят десятки людей, имеющих отношение к спорту, но мало кто с ходу скажет, чем они занимаются в парламенте и даже в какой фракции состоят. Вот, например, Валерий Газзаев избрался в Госдуму от "Справедливой России", а дзюдоист Дмитрий Носов был депутатом прошлого созыва от ЛДПР - а, в общем-то, почему не наоборот? Даже прославленный борец Александр Карелин, который стоял у истоков "Единой России", давно затерялся где-то на политических задворках, хоть и по-прежнему заседает в Думе. И теперь выдвижение в депутаты Московской городской думы бывшего футболиста Дмитрия Булыкина выглядит почти нелепо.

У российского футбола в XXI веке было два звёздных часа: выход в полуфинал на чемпионате Европы 2008 года и прошлогодний четвертьфинал на домашнем чемпионате мира. Оба этих успеха, бесспорно, могли бы вынести в большую политику их авторов: Андрея Аршавина и Романа Павлюченко в первом случае, Александра Головина и Дмитрия Черышева во втором, а Игоря Акинфеева, пожалуй, в обоих.

Выдвижение такого кандидата говорит, что у власти серьёзный дефицит кадров

Проблема ещё и в том, что Булыкин - забытый широкой публикой игрок. В 2003 году комментатор Виктор Гусев восхищался его игрой за сборную и называл нападающего "Динамо" едва ли не новым Эдуардом Стрельцовым, но свежеиспечённый кандидат в депутаты провёл за национальную команду в общем счёте всего 15 матчей. Во время удачного для россиян чемпионата Европы Булыкина в сборную уже не звали; в последний раз ему довелось сыграть за национальную команду, когда россияне были разбиты португальцами 7:1.

В каком-то смысле это обидно и несправедливо. Дмитрий Булыкин провёл по-своему яркую и интересную карьеру, причём не только на футбольном поле. 15 лет назад он блистал в клипе поп-группы Reflex.

Но в домашнем чемпионате у него не сложилось. Последнее, чем он запомнился болельщикам, были ставшие мемом слова тренера Юрия Сёмина, который требовал от Булыкина "снять варежки".

Булыкин уехал искать счастья в Европе, когда это вышло из моды. В 90-е многие российских футболистов играли в иностранных командах-середняках. Я и мои ровесники за неимением Интернета следили тогда за их выступлениями по "Футбольному клубу" Василия Уткина: кто-то выступал за "Болонью", кто-то за "Овьедо", кто-то за "Сельту", да мало ли их было! В нулевые стремительно растушие зарплаты отбили желание уезжать. Россияне отправлялись в Европу редко, от случая к случая, а Булыкин как будто повторял судьбу своих старших товарищей из девяностых: Дюссельдорф, Гаага, Энсхеде... В 2002 году он стал чемпионом Нидерландов в составе "Аякса", но дома о нём почти не помнили. И, хотя закончилась игровая карьера Булыкина в России, в нижегородской "Волге", это уже было едва заметное послесловие.

Булыкину без малого сорок. За его плечами ни громких - по крайней мере, в глазах избирателя - успехов, ни широкой известности. Кажется, само выдвижение такого кандидата говорит о том, что у власти наметился серьёзный дефицит кадров. Скамейка запасных так коротка, что в политическое дело идут даже не самые удачливые спортсмены.

Ну ладно хоть не Мамаев и Кокорин.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции