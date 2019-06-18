Экс-глава Серпуховского района порезал руки во время заседания суда

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и незаконном предпринимательстве, порезал себе руки во время заседания Московского гарнизонного военного суда. Об этом сообщает "Новая газета".

Перед этим Шестун, который выступал по видеосвязи из следственного изолятора, успел произнести речь, в которой заявил, что "более года подвергается пыткам и избиениям, находясь за решёткой без единого доказательства вины". По словам бывшего чиновника, у него остался только "один козырь и один патрон" – его жизнь.

Сообщается, что после причинения себе ран, Шестуна экстренно госпитализировали. О его состоянии пока ничего неизвестно.