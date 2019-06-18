Экс-глава Серпуховского района порезал руки во время заседания суда

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и незаконном предпринимательстве, порезал себе руки во время заседания Московского гарнизонного военного суда. Об этом сообщает "Новая газета".
Перед этим Шестун, который выступал по видеосвязи из следственного изолятора, успел произнести речь, в которой заявил, что "более года подвергается пыткам и избиениям, находясь за решёткой без единого доказательства вины". По словам бывшего чиновника, у него остался только "один козырь и один патрон" – его жизнь.
Сообщается, что после причинения себе ран, Шестуна экстренно госпитализировали. О его состоянии пока ничего неизвестно.
- Александра Шестуна арестовали летом 2018 года. Его обвиняют в незаконной передаче участков земли под строительство торговых центров. Суд постановил изъять у Шестуна, его супруги и ещё 14 человек и 20 компаний, признанных соответчиками, имущество на сумму 10 миллиардов рублей.
- До ареста Шестун отправлял обращение на имя президента Владимира Путина, в котором заявлял, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия. Чиновник также сообщал, что ему угрожают сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста местных жителей.
- Шестун свою вину не признаёт. Он объявлял в СИЗО голодовку, которая длилась почти 100 дней и закончилась госпитализацией. 14 июня Шестун снова возобновил голодовку. Также бывший глава Серпуховского района заявлял об избиении при транспортировке из следственного изолятора в Басманный суд.
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