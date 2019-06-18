Следственный комитет в Архангельской области возбудил уголовное дело против 78-летней прихожанки церкви Свидетелей Иеговы Калерии Мамыкиной. Её обвиняют в участии в экстремистской организации. Об этом сообщает сайт Свидетелей Иеговы в России.

По информации портала, дело было возбуждено 7 мая. До этого сотрудники Следственного комитета больше года следили за подозреваемой, утверждают Свидетели Иеговы. По вменённой статье Мамыкиной грозит до 6 лет тюрьмы.

Свидетели Иеговы — религиозное движение, возникшее в США в конце 19 века. Часть их вероучения схожа с христианской, однако в отличие от христиан они отрицают концепцию Троицы и не считают богом Христа. Церковь преследуется в ряде государств, в том числе в России, Китае, арабских странах и Средней Азии.

В 2017 году Верховный суд России признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией. Это решение критикуется правозащитниками, США и Евросоюзом.