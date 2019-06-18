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США поставят Украине военную помощь на 250 млн долларов

Прибытие партии военных машин Humvee в киевский аэропорт Борисполь (Архивное фото)

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Министерство обороны США объявило о новом транше военной помощи для Украины, на сумму 250 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Украина получит летальное оружие в виде снайперских винтовок и зенитных гранатомётов, но и вспомагательные системы, в том числе контр-артилерийские радары и инструменты безопасной связи. Оборудование послужит в основном для поддержки Военно-морских сил Украины и войск специального назначения.

В Пентагоне заявили, что военная помощь предоставляется в рамках сотрудничества США и Украины в сфере безопасности, для улучшения возможностей украинской армии путём учений, поставок оборудования и консультаций. В заявлении говорится, что сотрудничество стало возможным благодаря реформам, которые приблизили украинскую армию к действующим в НАТО стандартам.

"(Мы) благодарны своим американским партнёрам за продолжающуюся мощную поддержку в борьбе с российской агрессией", – прокомментипровали решение в посольстве Украины в Вашингтоне.

С 2014 года США предоставили Украине военного оборудования на около 1,5 милларда долларов. Заявленная цель военной помощи – защита Украины перед агрессией России и содействие реформам украинской армии.

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