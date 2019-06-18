Оппозиционного чеченского блогера депортируют из Польши в Россию

Оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, который покинул республику из-за конфликта с родственниками Рамзана Кадырова, сообщил о том, что его депортируют из Польши в Россию. Об этом он рассказал изданию "Медиазона".

По словам Абдурахманова, 17 июня он получил решение по делу о депортации. В марте этого года председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил блогеру "кровную месть". Абдурахманов назвал Ахмата Кадырова "никем" и "предателем чеченского народа". При этом председатель чеченского парламента уточнил, что убивать блогера не будут, а "удивительным образом повеселят". Даудов также пообещал встретить Абдурахманова "с цветами" в аэропорту, когда того "выдворят из Польши".

Ранее правозащитная организация Amnesty International призвала Польшу отменить экстрадицию Абдурахманова в Россию. Правозащитники уверены, что возвращение в страну грозит ему пытками и несправедливым преследованием.

В России Абдурахманова обвиняют в участии в боевых действиях в Сирии на стороне незаконных вооружённых формирований. Блогер настаивает, что никогда не был в этой стране. Абдурахманов утверждает, что его преследование в России связано с конфликтом с Исламом Кадыровым – двоюродным братом и бывшим главой администрации руководителя Чечни Рамзана Кадырова. В 2015 году блогер бежал в Польшу и несколько раз просил предоставить ему политическое убежище.