Адвокаты сестёр Хачатурян подали главе СК жалобу на обвинение

Адвокаты сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, подали жалобу на окончательную редакцию обвинения главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Об этом сообщила в Фейсбуке "Коллегия московских адвокатов "Вердиктъ".
Сестры Хачатурян несогласны с обвинением в убийстве своего отца по предварительному сговору. Их адвокаты требуют переквалифицировать дело в превышение пределов необходимой обороны или вовсе прекратить уголовное дело.
Защитники настаивают, что сестры Хачатурян совершили убийство из-за "продолжавшегося многие годы насилия" со стороны отца, от которого, по их словам, они были вынуждены защититься. Адвокаты ссылаются на экспертизы психиатров, которые заключили, что Мария Хачатурян из-за насилия отца в моментах стресса действовала в состоянии невменяемости. Защитники уверены, что девушка находилась именно в таком состоянии когда решилась убить своего отца.
- 14 июня следствие предъявило окончательное обвинение сёстрам Хачатурян. Их обвинили в убийстве по предварительному сговору группы лиц. При этом прокуратура включила в окончательную редакцию обвинения информацию о том, что мотивом убийства были противоправные насильственные действия отца девушек.
- Кристина, Ангелина и Мария Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего бизнесмена Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными ножевыми ранениями было найдено на лестничной площадке дома на Алтуфьевском шоссе, в котором он проживал с дочерьми. Сёстры сами вызвали полицию и признали свою вину.
- Родные, друзья и соседи сестёр Хачатурян подтверждают, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь, редко выпуская из дома. Прокуратура также подтвердила, что сёстры подвергались сексуальному насилию со стороны Михаила Хачатуряна.