Адвокаты сестёр Хачатурян подали главе СК жалобу на обвинение

Адвокаты сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, подали жалобу на окончательную редакцию обвинения главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Об этом сообщила в Фейсбуке "Коллегия московских адвокатов "Вердиктъ".

Сестры Хачатурян несогласны с обвинением в убийстве своего отца по предварительному сговору. Их адвокаты требуют переквалифицировать дело в превышение пределов необходимой обороны или вовсе прекратить уголовное дело.

Защитники настаивают, что сестры Хачатурян совершили убийство из-за "продолжавшегося многие годы насилия" со стороны отца, от которого, по их словам, они были вынуждены защититься. Адвокаты ссылаются на экспертизы психиатров, которые заключили, что Мария Хачатурян из-за насилия отца в моментах стресса действовала в состоянии невменяемости. Защитники уверены, что девушка находилась именно в таком состоянии когда решилась убить своего отца.