Дональд Трамп принял отставку главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахана. Об этом Трамп сообщил в Твиттере.

По его словам, Шэнахан сам решил уйти в отставку и не намерен продолжать процесс назначения на должность министра обороны США. На его место назначен действующий министр армии США Марк Эспер.

"Я благодарен (Патрику) за его выдающуюся службу", – написал Трамп. Он добавил, что Шэнахан, по его мнению, "проделал замечательную работу".

Патрик Шэнахан руководил работой Пентагона с 1 января 2019 года. До этого он занимал пост заместителя главы ведомства. Чиновник пришел на смену предыдущего министра обороны США генерала Джеймса Мэттиса, которого Дональд Трамп отправил в отставку в конце 2018 года.

Причиной ухода Мэттиса из ведомства якобы стало несогласие с идеей президента США вывести американские войска из Сирии. Уже после его отставки Дональд Трамп частично пересмотрел это решение.