Полиция завела уголовное дело после стычек на хип-хоп-фестивале

В Москве полиция завела уголовное дело о хулиганстве после стычек сотрудников правоохранительных органов и посетителей фестиваля Hip-Hop Mayday, который прошел 1 мая. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своём телеграм-канале.

По словам юриста, полиция массово задерживает свидетелей потасовки. Несколько подозреваемых находятся под домашним арестом.

Официально о возбуждении дела и о подозреваемых не сообщалось.

Ранее рэп-исполнитель Noize MC обратился в прокуратуру из-за избиения сотрудниками правоохранительных органов посетителей фестиваля. Музыкант попросил проверить действия полицейских и Росгвардии.

Музыкальный фестиваль Hip-Hop Mayday, который прошёл 1 мая в Москве на стадионе "Лужники", закончился стычками его посетителей с полицией. По информации Baza, во время столкновений пострадали более 30 человек, 18 человек госпитализировали. Видео свидетельствует о том, что полиция применяла дубинки и жёстко задерживала людей.

Согласно комментариям очевидцев в социальной сети "ВКонтакте", конфликт начался после того, как людей перестали пускать внутрь ограждения, за которым находилась сцена. Полиция перекрыла проход, вероятно, потому, что людей на бесплатное выступление пришло больше, чем рассчитывали организаторы. Оставшихся снаружи посетителей стали оттеснять полицейские и нацгвардейцы, ко многим при этом применяли силу.