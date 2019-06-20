Сына генерала ФСБ осудили на 10 лет по делу о наркотиках

Суд в Москве приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына бывшего главы Центра общественных связей ФСБ Александра Здановича. Евгения Здановича признали виновным в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере. Об этом сообщает "РИА Новости".

По версии следователей, в 2018 году Зданович купил у неизвестного наркотические вещества, расфасовал их в упаковки и собирался продать. Уголовное дело на сына генерала ФСБ завели в день задержания, а через два дня его заключили под стражу.

С 1996 по 1999 год Александр Зданович занимал должность руководителя Центра общественных связей и управления программ содействия ФСБ. В 2002 году он входил в оперативный штаб по освобождению заложников во время теракта в театре на Дубровке.

Ранее президент России Владимир Путин выступил против либерализации антинаркотического законодательства. Об этом его спросили во время прямой линии. Путин признал, что четверть заключённых в стране находятся в колониях из-за преступлений, связанных с наркотиками. По мнению президента, угроза смягчения законов слишком велика.