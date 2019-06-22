Россия и второй срок. Владимир Абаринов – о пастыре Трампе

Красная кепка с надписью "Сделай Америку великой снова" вышла из моды. На своем первом предвыборном ралли в Орландо Дональд Трамп огласил новый слоган: "Америку великой снова мы уже сделали, но чем же заменить самый успешный в истории политики призыв? Есть такая замена, звучит не хуже: "Сохрани Америку великой".

Когда-то в старину, когда не было ни телевидения, ни радио, ни интернета, американцы съезжались послушать речь кандидата на выборную должность издалека. Ехали семьями, с запасами еды на несколько суток и товарами для ярмарки, которая устраивалась специально по этому случаю. Появлению политика предшествовало выступление бродячих циркачей, поучение странствующего проповедника, а после официальной части проводились танцы, и родители приглядывали женихов для своих дочек на выданье.

Трамп откровенно играет роль "пастыря народов", его амплуа – монолог, в котором все, что он сделал, – самое большое, великое и небывалое в истории

Сегодня сторонники Трампа прессе не верят, это "фейк ньюс", так что её все равно что нет. Личное присутствие на массовом мероприятии с участием кумира заряжает их бодростью и уверенностью. Чтобы получить билет на арену 20-тысячной вместимости, они приехали в Орландо за двое суток, разбили палаточный городок. И, как в старые добрые времена, их развлекали музыканты, и торговцы бойко сбывали лежалый товар. Те, кому мест на трибунах не хватило (таких оказалось много больше счастливчиков с билетами), любовались оратором на гигантских экранах.

Надо отдать должное президенту США. Сегодня никто из мастеров разговорного жанра не способен собрать и обворожить такую аудиторию. На стартовом митинге Берни Сандерса в Бруклине присутствовали 13 тысяч человек, на митинге Камалы Харрис в Окленде, Калифорния, – 20 тысяч. Но дело не в цифрах. Дональд Трамп переформатировал президентскую кампанию. Кандидаты обычно делают ставку на интимное общение с публикой: они забираются в любую глушь, расспрашивают потребителей фастфуда, гладят по головам младенцев – недаром их в Америке иронически зовут "рукопожимателями". Трамп откровенно играет роль "пастыря народов", его амплуа – монолог, в котором все, что он сделал, – самое большое, великое и небывалое в истории. Да и в смысле фастфуда ему нет равных среди потенциальных соперников: он известен тем, что презирает диеты и питается гамбургерами.

Кроме Америки, ни о какой другой стране президент не говорил больше, чем о России. Его уязвляет, что демократы после доклада Мюллера не успокоились и продолжают свою "охоту на ведьм". "Никто не был с Россией жестче, чем Дональд Трамп, – сказал Дональд Трамп. – Никто. Я укрепил вооруженные силы, ввел санкции против России и обеспечил всей Европе альтернативные источники энергии, которые мощно конкурируют с Россией".

На самом деле о конкуренции с Россией в Европе американским поставщикам сжиженного газа пока приходится только мечтать. Что касается санкций, то президент забыл, как он изо всех сил сопротивлялся принятию закона и подписал его только потому, что большинство в Конгрессе легко преодолевало президентское вето, а потом его администрация еще долго медлила с его исполнением. Вообще с Россией он, что называется, сидит на заборе. Много шума наделало недавнее интервью Трампа ABC News, в котором он заявил, что не видит ничего дурного в том, чтобы воспользоваться компроматом на соперника, полученным из иностранного источника. Уже после речи в Орландо Трамп дал продолжительное интервью Fox News, большая часть которого была посвящена разоблачению "фальшивки" о предвыборном сговоре с Россией, а потом заверил, что хочет "поладить" с Путиным и думает, что "так оно и будет", и что он намерен встретиться с президентом России на саммите "Двадцатки" в Осаке.

Кремль на это заявление отреагировал вяло, в том смысле, что если Трампу очень хочется, то можно найти кое-какое время в плотном графике Владимир Путина. Сам же президент России на прямой линии благосклонно, хотя и без энтузиазма отнесся к желанию Трампа. Путин дал понять, что хозяин положения именно он, а президента США сковывают "требования избирательной кампании, в которую он уже вступил" и происки "части американского истеблишмента", который "спекулирует на российско-американских отношениях и пытается для себя что-то выловить в этой мутной воде".

Российская тема не исчезла из американской политической повестки, временами она довольно сильно тревожит избирающегося на второй срок президента. Но решающего значения для выборов она иметь не будет.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель

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